"Три брата – 2021": спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана уничтожил группировки условного противника

Успешно выполнены задачи очередного этапа международных учений "Три брата - 2021", проводимых в Баку в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном, передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.

Согласно плану учений, спецназовцы были приведены в боевую готовность и выполнили задачи по уничтожению группировки условного противника, проникшей в глубину обороны наших подразделений.

На этом этапе учений, которые продлятся до 20 сентября, спецназовцы братских стран продемонстрировали высокий профессионализм.