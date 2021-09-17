https://news.day.az/politics/1381257.html "Три брата – 2021": спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана уничтожил группировки условного противника
"Три брата – 2021": спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана уничтожил группировки условного противника
Успешно выполнены задачи очередного этапа международных учений "Три брата - 2021", проводимых в Баку в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном, передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.
Согласно плану учений, спецназовцы были приведены в боевую готовность и выполнили задачи по уничтожению группировки условного противника, проникшей в глубину обороны наших подразделений.
На этом этапе учений, которые продлятся до 20 сентября, спецназовцы братских стран продемонстрировали высокий профессионализм.
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