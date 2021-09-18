https://news.day.az/politics/1381390.html Азербайджан и Иран обсудили ситуацию на дороге Горус-Гафан
Азербайджан и Иран обсудили ситуацию на дороге Горус-Гафан
Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев обсудили ситуацию на дороге Горус-Гафан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространило иранское посольство в Баку.
Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены текущие региональные процессы, ситуация на границе Азербайджана и Армении, передвижение транспортных средств по дороге Горус-Гафан и другие вопросы.
Отметим, что трасса Горус-Гафан соединяет Армению с Ираном. Небольшой участок этой дороги проходит по территории Азербайджана в районе села Эйвазлы Губадлинского района.
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