Командование ВМС Азербайджана провело встречу с делегацией Каспийской флотилии РФ

Состоялась рабочая встреча между главой военной делегации Каспийской флотилии Российской Федерации, находящейся в Азербайджане с дружественным визитом, и командованием Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, командующий ВМС Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров принял делегацию ВМФ России, возглавляемую командиром отряда кораблей Каспийской флотилии капитаном 2-го ранга Владимиром Зайцевым.

На встрече были обсуждены дружественные отношения между ВМС Азербайджана и Каспийской флотилией Российской Федерации, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.