Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась в международные организации в связи с действиями Армении, подрывающими мир и стабильность, сообщает Day.Az со ссылкой на аппарат омбудсмена.

Обращение направлено генсеку ООН, в Совет Безопасности организации, Верховному комиссару по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека всемирной организации, руководству ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЕС, СЕ, ОБСЕ, в международные и европейские институты омбудсменов, Азиатскую ассоциацию омбудсменов, ОИС и Ассоциацию омбудсменов стран-участниц этой организации, Постоянную независимую комиссию ОИС по правам человека, Европейской сети омбудсменов по правам детей, Международное бюро мира, Федерацию за всеобщий мир, омбудсменам разных стран и национальным институтам по правам человека, посольствам Азербайджана за рубежом и посольствам иностранных государств в нашей стране, диаспорским организациям.

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