США разоблачили крупную финансовую махинацию Армении
США наложили высокую пошлину на импорт фольги из Армении. Об этом сообщается на сайте Администрации США по международной торговле.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, к армянской фольге будет применяться ставка в 29,11%.
В сентябре 2020 года Департамент торговли США открыл дело против импорта фольги из Армении и ряда других стран. Основанием послужила жалоба нескольких американских заводов, которые заявили, что продукция из этих стран поступает по неоправданно низкой цене и мешает местному производству.
Департамент затребовал у производителей указанных стран подробные данные о производственных издержках и транспортных расходах, которые и были представлены .
"Арменал" сообщил, что не получает от государства никаких субсидий: ни прямых (в виде денежной помощи), ни косвенных (по коммунальным услугам или налоговым отсрочкам). Тем не менее, Комиссия сочла, что "Русал-Арменал" искусственно занижает цены. Об этом было сказано в предварительном заключении от 4 мая, но без объяснения причин: где именно завод занижает цены и каким образом, Департамент в своем заключении не пояснил.
В решении указывалось, что на продукцию завода необходимо наложить пошлину почти в 200%.
В итоговом решении Департамент постановил снизить пошлину до 29,11%.
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