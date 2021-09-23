Самвелова глупость на фоне армянских фобий

Эта новость достойна детального комментария. По многим причинам. В том числе и потому, что провокационности там не меньше, чем глупости. И, что самое забавное, глупость озвучивается с умным видом лица.

Итак, группа компаний "Ташир" хочет вложить в развитие Республики Армения и все ещё существующего в фантазиях армян, "арцаха" почти 800 миллионов долларов. Об этом заявил основатель и президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян.

Где он такое ляпнул? В Ереване, где проходит форум "Армяно-российское экономическое сотрудничество, перспективные проекты", который "почтил" своим присутствием российский вице-премьер. Слово почтил в кавычки взяли армянские СМИ.

Они же умозаключили, что выступления на форуме выглядели как анонс новой экономической экспансии России в Армении. "Флагманом", как всегда, является армянский бизнес России, так же, как политическая экспансия сопровождается "пиаром" с фамилиями на -ян.

Странно все это читать. Ведь раньше в РА гордились состоятельными российскими армянами. Теперь в них видят угрозу. Хотя, в реальности тут все трагикомичнее. Ибо, оценивая армянские реалии, вспоминается фраза из гайдаевской кинокомедии: "Все уже украдено до нас".

Вот и посол России в Армении Сергей Копыркин напомнил, что в РА работают крупные российские компании: "Газпром Армения", "Роснефть Армения", "Южно-Кавказская железная дорога" и многие другие. То есть, давно уже экспансия состоялась. Да такая, что впору говорить о полной утрате Арменией элементов экономической независимости.

А где экономика, там и политика. Казалось бы, все тут очевидно. Но Армения и ее СМИ всегда были зоной зашкаливающего алогизма. В итоге, в творческих муках был рожден тезис о "мягкой силе" России в Армении. Авторы этой глупости забыли про признание Бориса Грызлова о том, что РА является форпостом России на Кавказе.

С тех пор зависимость РА от России только увеличилась. Россияне охраняют границы Армении с Турцией, Ираном и Азербайджаном. Они определяют кадровую политику руководства Армении. Они в состоянии добиться всего, чего хотят.

На этом фоне речи о "мягкой силе" звучат, как несмешной анекдот. Тем более, на фоне открыто озвучиваемых армянских страхов. И вот уже звучат фразы про "планы Лаврова" по искромсанию армянских земель.

"Следующий уровень" предполагает большую степень интеграции. Связаны ли с этим призывы маргинальных армянских политсил к присоединению Армении в Союзное государство России и Беларуси? Вот такие вопросы звучат в РА спустя три десятка лет с момента обретения в итоге несуществующей независимости.

Напоследок же, вернусь к Самвелу Карапетяну. Сколько он денег собирается вливать в Армению - его личное дело. Далеко идущее и политическое. А вот насчет инвестиций в азербайджанские территории, Самвел погорячился.

Времена сейчас другие. Карабах освобождён, активно восстанавливается, приводя в ярость армянских националистов, посылающих голову пеплом. Так что, лучше Карапетяну не искать на голову приключений и сосредоточиться на инвестициях в Армению. Если он, конечно, не боится их потерять.

Акпер Гасанов