Азербайджанские военные летчики выполнили первые полеты на фестивале «Texnofest-2021»

Боевой самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана выполнил свой первый полет на авиа-шоу в рамках фестиваля "Texnofest-2021", проходящего в Международном аэропорту Ататюрк.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, на фестивале наш военный пилот осуществил показательный полет с применением сложных фигур пилотажа, зрители приветствовали его выступление.

Отметим, фестиваль продлится до 26 сентября, в нем 2 истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана совершат показательные полеты в разное время.