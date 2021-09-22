Чавушоглу и Блинкен обсудили Карабах

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Афганистане и Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, посвященном участию США в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам представителя Госдепа, Блинкен во вторник провел двусторонние встречи с Чавушоглу, а также главой МИД Бразилии Карлосом Франсой. "Прошедшая днем встреча [главы Госдепа] с турецким министром иностранных дел Чавушоглу продлилась около часа", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Разумеется, они обсуждали Афганистан, - продолжил представитель Госдепа. - Также они говорили о Сирии. Кроме того, у них состоялась относительно продолжительная беседа о Кавказе - Армении, Азербайджане и Карабахе".