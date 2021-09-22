https://news.day.az/politics/1382752.html Новые кадры полетов азербайджанских и турецких истребителей - ВИДЕО
Новые кадры полетов азербайджанских и турецких истребителей - ВИДЕО
Министерство национальной обороны Турции распространило видео о полетах азербайджанских и турецких истребителей в рамках фестиваля Texnofest-2021.
Видеокадры размещены на странице ведомства в Twitter, передает Day.Az.
Отметим, что на фестивале, который продлится до 26 сентября, два истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана в разное время совершат показательные полеты.
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