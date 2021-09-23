Почему провокатор Соловьев так жаждет "армянского экономического чуда"?

Кто-нибудь замечал, чтобы российского медиа-олигарха Владимира Соловьева снедали чувства и стремления о том, как добиться экономического чуда в России?

Вряд ли. При этом Владимир Соловьев неустанно пребывает в думах и заботах... нет, не о России-матушке. Мечты Соловьева связаны с будущим Армении, а влиятельная и состоятельная армянская диаспора Москвы, вероятно, является для нашего Соловья главным мотиватором.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, телеведущий Владимир Соловьев, не понятно в каком статусе, обратился к участникам "Армянского бизнес-форума 2021". Если не знать "партнерских" схем, которые связывают армянское лобби и Соловьева, то не совсем понятно, с какой стати журналист Соловьев запел на армянском бизнес-форуме, да еще и выступал с провокационными политическими заявлениями.

В то время, как заявления Президента РФ, как и в целом государственная позиция РФ основаны на непризнании Карабаха армянским, Соловьев вновь провокационно связывает Армению и "арцах". Конечно, случись война у наших границ, Соловьев и восемь его детей отправятся на свою итальянскую виллу у озера Комо, а остальные будут здесь кровь проливать за армян?

Но больше всего Соловьева, как следует из его же слов, беспокоит "процветание Армении" и новоявленное за счет России "армянское экономическое чудо", а соответственно и способы перекачки российского бюджета на развитие и обогащение другого государства.

"Нужно понять, как сделать так, чтобы умнейший народ Армении и прекрасный "арцах" процветали", - говорит жаждущий "армянского экономического чуда" Соловьев.

Во-первых, связывая "прекрасный "арцах" с Арменией, Соловьев не должен забывать, что завтра на деньги карапетянов и варданянов ему придется воспевать "прекрасный краснодарский "арцах"....

И во-вторых, а что же Россия - должна беднеть, работая на "армянское экономическое чудо"?

Согласно логике Соловьева, чтобы "умнейший армянский народ процветал", надо еще больше одурить "простейший" русский народ, чтобы он и дальше позволял армянским олигархам Аре Абрамяну

Самвелу Карапетяну

Рубену Варданяну

и прочим армянским нуворишам- патриотам другого государства, доить российский бюджет и перекачивать российские деньги на процветание Армении. А Соловьев от этого получит свои проценты за обеспечение пиар-пропаганды проекта обогащения армян и одурения россиян.

Соловьев также выразил свою надежду на то, что "народ Армении найдет путь к своему счастью и процветанию, а Россия сделает все от себя зависящее, чтобы это получилось".

И что же еще должна сделать Россия, чтобы Армения нашла путь к своему счастью?

Как мы понимаем, путь к счастью Армении лежит через обдирание России.

Достаточно сказать, что президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян заявил на этом сказочном "Армянском бизнес-форуме 2021", что возглавляемый им ГК "Ташир" намерен инвестировать 780 млн долларов в Армению и "арцах". И это лишь верхушка айсберга. Наглость армянских мафиози, таких, как Карапетян, не имеет пределов. Он захватил большую часть рынка недвижимости Москвы, его армянские наемники угрожают москвичам за любые попытки защитить свои права от произвола этого строй барона. Ряд российских городов, в том числе Калуга, превращены в его офис "Ташир".

Что еще "от себя все зависящее" должна сделать Россия, чтобы повести в сказочное будущее Армению и устроить миллиардные состояния армянских олигархов в России? Снять последние штаны? Вы это предлагаете, "русский патриот" Владимир Соловьев?