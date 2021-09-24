Джейхун Байрамов на переговорах с заместителем генсека ООН по борьбе с терроризмом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН с заместителем генерального секретаря всемирной организации по вопросам борьбы с терроризмом Владимиром Воронковым.

Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Контртеррористическим управлением ООН и обменялись мнениями о совместной деятельности в сфере борьбы с терроризмом.

Байрамов выразил признательность Контртеррористическому управлению ООН за оказанную профильным ведомствам Азербайджана техническую поддержку в развитии систем предварительной информации о пассажирах (API) и записей регистрации пассажиров (PNR).

Министр, проинформировав заместителя генсека ООН об использовании Арменией иностранных боевиков во время последней агрессии против Азербайджана, отметил, что члены армянской общины, проживающие за рубежом, использовали некоммерческие организации для финансирования террористической деятельности на суверенных территориях Азербайджана.

В свою очередь, Воронков высоко оценил положительный опыт Азербайджана в борьбе с терроризмом и подчеркнул важность обмена этим опытом с другими странами.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.