https://news.day.az/politics/1383765.html Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Франции
Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Франции
24 сентября 2021 года министр иностранных дел Азербайджан Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Встреча глав МИД Азербайджана и Франции состоялась в рамках 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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