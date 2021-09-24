Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Франции

24 сентября 2021 года министр иностранных дел Азербайджан Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Встреча глав МИД Азербайджана и Франции состоялась в рамках 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.