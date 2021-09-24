Иран всегда желает Азербайджану мира, безопасности и благосостояния.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на мероприятии, приуроченном к "Неделе священной обороны".

По его словам, дружба и братство между Ираном и Азербайджаном вечны и основаны на множестве общих ценностей.

"Политика добрососедства и отношения с соседними странами являются для Ирана приоритетом", - сказал Мусави.