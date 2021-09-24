https://news.day.az/politics/1383784.html Иран всегда желает Азербайджану мира, безопасности и благосостояния – посол
Иран всегда желает Азербайджану мира, безопасности и благосостояния – посол
Иран всегда желает Азербайджану мира, безопасности и благосостояния.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на мероприятии, приуроченном к "Неделе священной обороны".
По его словам, дружба и братство между Ираном и Азербайджаном вечны и основаны на множестве общих ценностей.
"Политика добрососедства и отношения с соседними странами являются для Ирана приоритетом", - сказал Мусави.
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