https://news.day.az/politics/1383805.html Хикмет Гаджиев провел обсуждения с замглавы МИД Ирана
Хикмет Гаджиев провел обсуждения с замглавы МИД Ирана
Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев обсудил двусторонние и региональные вопросы с заместителем министра иностранных дел Ирана Сейедом Саджадпуром.
Как передает Day.Az, об этом Хикмет Гаджиев написал в пятницу на своей странице в Twitter.
"Было приятно продолжить наши обсуждения с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Саджадпуром по двусторонним и региональным вопросам. Мы подтвердили добрососедские отношения между нашими странами, а также подчеркнули важность академического и исследовательского сотрудничества", - написал он.
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