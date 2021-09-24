Хикмет Гаджиев провел обсуждения с замглавы МИД Ирана

Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев обсудил двусторонние и региональные вопросы с заместителем министра иностранных дел Ирана Сейедом Саджадпуром.

Как передает Day.Az, об этом Хикмет Гаджиев написал в пятницу на своей странице в Twitter.

"Было приятно продолжить наши обсуждения с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Саджадпуром по двусторонним и региональным вопросам. Мы подтвердили добрососедские отношения между нашими странами, а также подчеркнули важность академического и исследовательского сотрудничества", - написал он.