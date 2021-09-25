Заявление комиссии ОИС по итогам миссии в Азербайджан

Постоянная независимая комиссия по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) приняла декларацию по результатам своей миссии в Азербайджане, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Аппарата омбудсмена.

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