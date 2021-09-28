Как страны Тюрк ПА, мы все довольны тем, что Азербайджан освободил свои территории, которые все международные организации, в том числе ООН, признают как азербайджанские.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом по случаю 27 сентября - Дня памяти в Азербайджане во вторник сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, выступая в парламенте.

По его словам, Турция всегда рядом с Азербайджаном: "Вчера была годовщина начала славной Отечественной войны, в результате которой был освобожден Карабах. Поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником и с благодарностью чту светлую память наших шехидов. Турция всегда рядом с Азербайджаном. Мы оказываем всю возможную поддержку для установления стабильности в регионе и продолжим делать это и в будущем", - сказал Шентоп.

Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к памяти солдат и офицеров, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны, 27 сентября в Азербайджане отмечается как День памяти.