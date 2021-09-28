B 5 штатах США прошла акция, посвященная Дню памяти

Член правления Координационного совета азербайджанцев Америки, представитель Организации дружбы Юта-Азербайджан Кямран Гараев организовал в 5 штатах США при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой акцию информационного характера, посвященную 27 сентября - Дню памяти.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, автомобили с LED экраном передвигались по городам Вашингтон, Манхэттен (штат Нью-Йорк), Лос-Анджелес (штат Калифорния), Бостон (Штат Массачусетс) и Филадельфия (штат Пенсильвания). На экране были отражены информация о памятниках в Карабахе, разрушенных в результате армянского вандализма, операторе АзТВ Сирадже Абышеве и корреспонденте Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Магерраме Ибрагимове, погибших в результате разрыва мины в Кяльбаджаре, такие лозунги, как "Шехиды не умирают!", "Шехиды никогда не будут забыты!", "День памяти!", "Мы с уважением и почтением отдаем дань памяти шехидов Отечественной войны 27 сентября!", "Справедливость к Азербайджану!", "Террор армян против культурного наследия. Дворец Карабахского хана", "Карабах - это Азербайджан!", "Да здравствует Родина!", "Мы хотим мира!", и другие.