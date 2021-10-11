Совершенные Арменией убийства мирных жителей Азербайджана до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне

Убийства мирных жителей Азербайджана, совершенные Арменией, до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в обращении уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с первой годовщиной со дня обстрела Гянджи Арменией из тяжелой артиллерии, приведшего к человеческим жертвам и разрушениям.

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