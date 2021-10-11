https://news.day.az/politics/1390068.html Совершенные Арменией убийства мирных жителей Азербайджана до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне - омбудсмен
Совершенные Арменией убийства мирных жителей Азербайджана до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне - омбудсмен
Убийства мирных жителей Азербайджана, совершенные Арменией, до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в обращении уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с первой годовщиной со дня обстрела Гянджи Арменией из тяжелой артиллерии, приведшего к человеческим жертвам и разрушениям.
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