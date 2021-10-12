Председательство в Движении неприсоединения на ещё один год говорит о растущем авторитете Азербайджана

Азербайджан, занимающий особое место в системе международных отношений, стремится устанавливать отношения со всеми странами мира на основе равенства, взаимного уважения и соблюдения интересов друг друга. Членство и председательство в организации Движение неприсоединения, объединяющая 120 государств мира, свидетельствует о растущем авторитете нашей страны на мировой арене.

Об этом Day.Az сказал член Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Фазаил Агамалы, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева в видеоформате на заседании высокого уровня Движения неприсоединения.

Депутат отметил, что глава государства рассказал о негативных последствиях политики двойных стандартах в разрешении конфликтов, которые широко практикуются сегодня в мире.

"На протяжении 30 лет.Азербайджан также подвергался такому подходу. За этот период времени наша страна продемонстрировала свою приверженность мирным переговорам и подтвердила свою заинтересованность в решении вопроса мирным путем. Однако Армения занималась имитированием переговоров и рассматривала их исключительно для сохранения статуса-кво", - подчеркнул наш собеседник.

Парламентарий напомнил, что Армения была полностью разгромлена по итогам Второй карабахской войны и была вынуждена подписать акт о капитуляции в ночь на 10 ноября 2020 года. "Таким образом, понятие "нагорно-карабахский конфликт" ушло в прошлое. Был положен конец застарелому конфликту, негативно сказывающийся на развитие региона", - сообщил он.

При этом, наш собеседник добавил, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева проводит независимую политику в интересах азербайджанского народа.

"Добившись устойчивых успехов во внешней политике, Азербайджан стал ведущей силой в региональном развитии и завоевал репутацию надежного партнера в мировом сообществе. Несомненно, автором всех достижений нашей страны за последние 18 лет является Президент Ильхам Алиев. Решение членов Движения неприсоединения продлить председательство Азербайджана еще на год не случайно, этот шаг является еще одним проявлением доверия к нашей стране и его лидеру", - заключил Фазаил Агамалы.