В Москве состоялась встреча религиозных лидеров Азербайджана и России

12 октября 2021 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт московского патриархата.

Приветствуя Аллахшукюра Пашазаде, Святейший Патриарх Кирилл отметил: "Мы с Вами регулярно встречаемся, и эти встречи всегда проходят в доброй, братской, доверительной атмосфере. За это время действительно сформировалась атмосфера доверия друг к другу: нам приходится обсуждать очень непростые вопросы, которые хотя и стоят на повестке дня религиозных лидеров, руководителей религиозных общин, но одновременно имеют различное измерение, в том числе - политическое".

По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, когда речь идет о преодолении военного конфликта, то "политический фактор присутствует, а иногда и доминирует", осложняя переговоры. "Преимущество обсуждения сложных проблем религиозными лидерами в том, что у нас есть общая основа: наша вера в Бога, система нравственных ценностей, которой мы привержены, определенная порядочность, доверие друг к другу. Это, конечно, создает очень благоприятную атмосферу, и даже трудные темы, которые иногда стоят на повестке дня наших переговоров, мы с Вами обсуждаем для общего блага и без каких-либо негативных последствий", - сказал Святейший Патриарх.

В ходе дальнейшей беседы стороны обсудили различные вопросы сотрудничества на поприще миротворческого служения и межрелигиозного взаимодействия.