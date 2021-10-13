https://news.day.az/politics/1391215.html Госдеп США обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе
Госдеп США обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе
Иран во многих отношениях является дестабилизирующим фактором в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе брифинга сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя вопрос о недавних заявлениях и действиях Ирана в адрес Азербайджана.
"Когда дело доходит до региональной деятельности Ирана, мы в целом очень четко представляем себе нашу позицию. Иран был дестабилизирующим субъектом во многих отношениях", - говорится в заявлении.
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