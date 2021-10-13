https://news.day.az/politics/1391259.html Минобороны о звуках взрывов, которые слышны в Гяндже
Минобороны о звуках взрывов, которые слышны в Гяндже
Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию о звуках взрывов, которые слышны в Гяндже.
Подразделения инженерных войск азербайджанской армии утилизируют на полигоне Сейфели мины с истекшим сроком эксплуатации, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"В связи с проводимыми работами по утилизации призываем население не впадать в панику и заявляем, что никаких оснований для беспокойства нет", - говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что сегодня в социальных сетях распространилась информация о том, что в Гяндже слышны звуки взрывов.
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