Во втором крупном городе Калифорнии 18 октября объявлено Днем Азербайджана

По случаю 30-летия восстановления государственной независимости Азербайджана мэр Сан-Диего, второго по величине города американского штата Калифорния, Тод Глория подписал специальную декларацию, согласно которой 18 октября объявлено в городе Сан-Диего "Днем восстановления независимости Азербайджана".

Как сообщили Day.Az в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в декларации отмечается, что Азербайджан, восстановив свою независимость 18 октября 1991 года, объявил себя преемником Азербайджанской Демократической Республики, созданной 28 мая 1918 года и ставшей первой светской республикой в ​​мусульманском мире. В документе говорится, что Азербайджан за 30 лет укрепил свою независимость и суверенитет и стал стратегическим союзником и крупнейшим торговым партнером США на Южном Кавказе. Также подчеркивается, что сегодня Азербайджан признан в международном сообществе как успешное государство, в котором мусульмане, христиане и иудеи живут в мире и согласии.

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев поблагодарил мэра Сан-Диего, выразив удовлетворение партнерством между Сан-Диего и Баку, установленным в 2011 году и укрепившимся за последнее время. Отметив, что 18 октября 2021 года исполняется также десять лет с установления данного партнерства между Баку и Сан-Диего, генеральный консул выразил уверенность, что в предстоящий период эти связи еще больше укрепятся.