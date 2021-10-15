Азербайджан Президента Ильхама Алиева

Ровно 18 лет назад, 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил на выборах Президента Азербайджана и принял на себя высочайшую ответственность возглавить страну. Сегодняшний Азербайджан, ставший символом стабильности и развития, восстановивший свою территориальную целостность является подтверждением верности этого исторического выбора.

С начала своей деятельности на посту Президента, в 2003-2005 годы, Ильхам Алиев предотвратил попытки дестабилизации ситуации в стране и продемонстрировал способность защитить интересы государства на всех направлениях.

Практически параллельно, в 2004 году, по инициативе Президента Ильхама Алиева принимается Государственная программа развития регионов. Он сам впоследствии назовет эту инициативу одним из своих первых серьезных политических решений, поскольку данная программа трансформировалась в фундаментальную систему развития страны.

Уже на первом отрезке президентства Ильхама Алиева обозначился трансфер Азербайджана из советского прошлого и выход на новый уровень суверенного развития. Полная трансформация и превращение Азербайджана в развитое, современное государство - ключевой фактор политики Президента Ильхама Алиева. Им был обозначен курс на модернизацию страны и последовательное осуществление политических, экономических, социальных реформ.

С течением времени, как в азербайджанском обществе, так и на уровне внешней аудитории сформировалось понимание особых личностных характеристик Президента Ильхама Алиева. Он не только продолжил курс общенационального лидера Гейдара Алиева, но на определенном этапе четко сгенерировал новую долгосрочную концепцию развития страны, предопределяющую значимую роль Азербайджана в регионе и в системе международных отношений.

Сегодня Президент Ильхам Алиев - лидер страны, личность исторического масштаба, политик мирового уровня, главнокомандующий победившей армии, очистившей страну от оккупантов, президент, создавший сверхсовременные Вооруженные силы, восстановивший территориальную целостность государства, показавший всему миру силу азербайджанского государства, поднявший авторитет своей страны и самооценку азербайджанского общества.

Десять лет назад в интервью Михаилу Гусману Президент Ильхам Алиев сказал: "Я воспринимаю президентскую власть и то, что я делаю, как огромную ответственность перед народом и ответственность за судьбу страны".

Весь президентский путь Ильхама Алиева - это служение своей стране с высочайшей мерой ответственности. И только сильный, дальновидный, авторитетный лидер, каковым является Президент Ильхам Алиев, способен обеспечить и защитить свой народ в период настоящих и будущих вызовов и трансформаций, с которыми сталкивается современный мир.

Гюльнара Мамедзаде,

Заместитель генерального директора АМИ Trend,

директор Baku Network