Президент Ильхам Алиев заставил меньшую часть мира считаться с большей

В понедельник, 11 октября в столице Сербии Белграде состоялось Заседание высокого уровня, посвященное 60-летию Движения неприсоединения. В официальной части мероприятия председательствовал Президент Азербайджанской Республики, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев. Во время своего выступления Президент Ильхам Алиев чётко изложил позицию Азербайджана по важным международным и региональным вопросам, заставив меньшую часть мира считаться с большей.

Движение неприсоединения это вторая по численности членов международная организация в мире после ООН - в нее входят 120 стран. Но организация не стоит на месте, она развивается. Так, в июле этого года статус наблюдателя при ДН получила Россия. А всего у ДН 17 государств-наблюдателей, в том числе полуторамиллиардный Китай, и 10 международных организаций-наблюдателей

Идея о Движении неприсоединения было озвучена в 1955 году на Азиатско-африканской конференции в Бандунге (Индонезия). Через шесть лет после Бандунгской конференции, 1-6 сентября 1961 г., на саммите в Белграде с участием 25 глав государств и правительств стран Азии и Африки была заложена институциональная основа ДН.

Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения в 2011 году. Двигало им не желание примкнуть к многочисленной организации, а очень конкретные и правильные постулаты, заложенные в принципы ее деятельности. Президент Ильхам Алиев, выступая перед участниками встречи в Сербии, сказал об этом так: "В основе Движения неприсоединения лежат исторические Бандунгские принципы, включающие такие принципы, как уважение суверенитета и территориальной целостности, отказ от актов агрессии, невмешательство во внутренние дела других. Эти принципы остаются актуальными и важными в современных международных отношениях. Если бы все страны соблюдали Бандунгские принципы, то мы не увидели бы в мире войн и конфликтов".

Дальновидность политики Президента Ильхама Алиева способствовала тому, что у нашей страны стало в десятки раз больше партнеров. Это позволило Азербайджану существенно расширить свои внешнеполитические связи. Движение неприсоединения благодаря активности Баку, вернулось на мировую арену в качестве влиятельной организации.

Уже на саммите в Венесуэле в 2016 году было принято единогласное решение о возложении председательства на нашу страну в 2019-2022 годах. С этого момента для организации начался новый этап развития. Наша страна известна своей инициативностью и активностью, благодаря чему Движение неприсоединения, не особенно котировавшееся прежде на мировой арене, получило второе дыхание и оказалось в центре глобальных инициатив. Голос Движения под председательством Азербайджана стал более слышим.

Ярким примером успеха азербайджанского председательства является включение Движения в глобальные процессы вокруг пандемии COVID-19. Будем откровенны - членами организации являются в большинстве небогатые страны, причисляемые к третьему миру, которые интересуют богатый Запад и державы в последнюю очередь. Особенно эта дискриминация проявила себя в вопросе распределения вакцин. Азербайджан взялся решить проблему и выдвинул глобальную инициативу международной солидарности и сотрудничества для преодоления пандемии. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял на международных площадках о недопустимости "вакцинного национализма", разъяснял простые истины, которые не хотели понимать напуганные пандемией и ограничениями богатые страны. По инициативе азербайджанского лидера, как председателя Движения неприсоединения в мае 2020 года состоялся саммит Генассамблеи ООН, а в декабре того же года была созвана специальная сессия ГА на уровне глав государств и правительств. Инициативу поддержали 150 государств-членов ООН. От имени Движения неприсоединения Азербайджан представил в Совет ООН по правам человека резолюцию об обеспечении равного и всеобщего доступа к вакцинам для всех стран, которая была единогласно принята в марте 2021 года.

По инициативе Азербайджана была создана база данных, включающая основные гуманитарные и медицинские нужды государств-участников Движения неприсоединения, и Всемирная организация здравоохранения использует эту базу данных в качестве источника информации для обеспечения насущных потребностей стран-членов ДН.

Азербайджан не только выдвигал идеи, но и сам оказывал помощь странам, нуждающимся в поддержке в период пандемии. Так, наша страна перечислила ВОЗ 10 миллионов долларов добровольной финансовой помощи в поддержку глобальной борьбы с коронавирусом, из которых 5 миллионов долларов были направлены членам Движения, наиболее пострадавшим от коронавируса. Кроме того, Баку оказал двустороннюю помощь ряду стран, а недавно передал четырем странам безвозмездно 150 тысяч доз вакцины.

На юбилейном заседании 11 октября Президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Азербайджан публично выражает недовольство "вакцинным национализмом" и приобретением богатыми странами вакцин в количестве, превышающем их потребности. Подобные действия лишают стран-членов Движения неприсоединения возможности защитить свое население. Разница в доступе к вакцинам велика. Согласно международным отчетам, тогда как 75 процентов имеющихся в мире доз вакцин приобретены 10 богатыми странами, вакцинация в странах с низкими доходами составляет менее 2 процентов".

Когда Азербайджан поднял голос против двойных стандартов в вопросе вакцинации, многие смотрели на это с удивлением. Азербайджан страна не бедная, способная обеспечить себя вакцинами за собственный счет. Так чего же ему еще надо? А дело в том, что наша страна не понаслышке знает, что такое двойные стандарты и какую разрушительную силу они в себе несут - разрушают они не города, как армянские ракеты, а доверие к мировым институтам и веру в справедливость.

Надо сказать, что не только Азербайджан помог Движению неприсоединения вернуть себе былой авторитет, но и ДН очень помогла нашей страны в трудные дни второй карабахской войны. В тот период, когда державы, призванные урегулировать конфликт, пытались подставить Азербайджан и добиться принятия в Совете безопасности ООН невыгодной для нашей страны резолюции. Тогда страны Движения оказали Азербайджану большую поддержку, не допустив принятия антиазербайджанского документа. В результате авторы нечистоплотной инициативы были вынуждены отказаться от ее продвижения, не желая включения в нее упоминаний о территориальной целостности, обозначенных в известных резолюциях ООН от 1993 года.

Эти события еще раз продемонстрировали дальновидность и продуманность каждого шага Президента Ильхама Алиева, который, как и в случае с освобождением Карабаха, и тут доказал, что действительно точно знает, что, как и когда нужно делать.

Сейчас Азербайджан видит необходимость в продвижении глобальных инициатив в плане постпандемического восстановления. Вопрос справедливого распределения вакцин, пусть и не в полной мере, но все же начал решаться. Теперь необходимо объединение усилий в борьбе с последствиями ограничений, которые по бедным странам ударили особенно чувствительно. В связи с этим Баку выдвинул на одобрение Движения новую инициативу - создание Панели высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19.

Нет ничего удивительного в том, что члены Движения обратились к Азербайджану с просьбой возглавить его еще на год. Предложение было принято, и наша страна будет председательствовать в организации и в 2023 году. Это решение ДН стало признанием усилий Президента Ильхама Алиева, проявлением доверия к Азербайджану и демонстрацией уверенности в том, что под его руководством членам организации удастся решить немало проблем. Азербайджан не обманет этих ожиданий. Как заверил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан приложит все усилия для дальнейшего усиления роли Движения в решении глобальных вызовов, а также защиты справедливости, международного права и легитимных интересов государств-членов.

Не может быть никаких сомнений, что это обещание будет выполнено.

Лейла Таривердиева

Заслуженный журналист Азербайджана