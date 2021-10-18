https://news.day.az/politics/1392910.html Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю Дня восстановления независимости - ФОТО
Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю Дня восстановления независимости - ФОТО
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов поделился в Twitter-аккаунте публикацией по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"30 лет назад, 18 октября, Азербайджан восстановил свою независимость. Сердечно поздравляю всех соотечественников с Днем восстановления независимости, который в этом году совпал с годовщиной 44-дневной победной летописи. Да здравствует независимый Азербайджан!".
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