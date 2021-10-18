Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю Дня восстановления независимости

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов поделился в Twitter-аккаунте публикацией по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"30 лет назад, 18 октября, Азербайджан восстановил свою независимость. Сердечно поздравляю всех соотечественников с Днем восстановления независимости, который в этом году совпал с годовщиной 44-дневной победной летописи. Да здравствует независимый Азербайджан!".