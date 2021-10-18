Коррупция и произвол полиции

Накануне в девяти общинах Армении прошли выборы в органы местного самоуправления. Членов Совета старейшин и мэров выбирали, в том числе, во втором по величине городе республики - областном центре Ширакской области Гюмри.

Явка на выборы составила 33%. И одно это показывает уровень доверия населения к властям и его веру в честные выборы. Впрочем, не пришедшие на выборы граждане Армении оказались правы в своих ожиданиях.

Показательным фактом стало то, что выборы начались с раздачи денег. Стало известно, что за несколько дней до голосования областная администрация решила вспомнить о малоимущих и раздала по 50 тысяч драм (примерно 100$) 48 семьям, 42 из которых - гюмрийские. Губернатор Ширакской области Ованес Арутюнян, возглавлявший на выборах избирательный список партии "Гражданский договор", факт раздачи предвыборных взяток отрицать не стал, назвав раздачу денег "социальной помощью". По его словам, это никак не было связано с выборами в ОМС, а якобы нормальный и продолжительный процесс. Какое замечательное "случайное" стечение обстоятельств, когда "помощь" гражданам оказывается в преддверии выборов, не правда ли?

Также в ходе выборов наглядно проявил себя и властный беспредел "демократической Армении. Везде, где проводились выборы, присутствовали многочисленные силы полиции - красные и черные береты, основной задачей которых, по мнению самих же граждан Армении, было вселять атмосферу страха.

Журналист сайта Yerevan.Today в Горисе пыталась спросить полицейского о причинах такого большого скопления сил правоохранительных органов, но представители силовых структур в грубой форме воспрепятствовали работе журналиста. Впрочем, всяческое ограничение журналистской деятельности и свободы слова уже стало нормой после переизбрания "революционера" и главного "демократа" Никола Пашиняна. Бывший когда-то журналистом Пашинян, как ни странно, вообще не питает любви к своим бывшим коллегам. При том, что в 2008 году он оказался в тюрьме за свою профессиональную деятельность, это ничему его не научило. Придя к власти, он, наоборот, пошел в наступление на средства массовой информации.

На юге же Армении, в Горисе (Гёрус - ред.) "красные береты" по приказу властей ворвались в штаб оппозиционного кандидата Аруша Арушаняна якобы с целью проведения обыска, но фактически оказания давления на оппозицию. Во время выборов полицейские перекрыли все входы-выходы здания и в течение нескольких часов осуществляли там обыск, мешая таким образом работе штата. Сотрудники правоохранительных органов вызвали и изолировали отца Аруша Арушаняна Гагика Арушаняна в здании штаба. Отмечается, что разрешение якобы было выдано судом общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Артуша Габриеляна, однако, по некоторым данным оно является незаконным. Против отца главы общины Горис (Гёрус - ред.) Аруша Арушаняна - Гагик Арушаняна, возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в раздаче взяток перед выборами.

Ранее полицейские подвергли также приводу жителя Гориса (Гёрус - ред.), кандидата в члены Совета старейшин от блока "Аруш Арушанян" Арутюна Синаняна.

"Моя соседка - пожилая женщина с больными ногами. Она попросила меня довести ее до избирательного участка, и я привел ее. После этого меня подвергли приводу", - сказал кандидат в беседе с журналистами, отметив, что приводу подвергли также пожилую женщину.

Вице-мэр Гёрусa Менуа Овсепян, который недавно был освобожден из-под ареста под залог в 30 миллионов драмов, осудил действия властей, отметив, что власти Армении делают все возможное, чтобы все время поддерживать на высоком уровне атмосферу страха и террора. Он также сообщил, что поступает много звонков с избирательных участков о том, что делаются попытки организовать на участках провокации.

Несмотря на все это, находящийся под арестом мэр города Аруш Арушанян с большим отрывом победил кандидата от возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" Владимира Абунца. Напомним, что он был арестован летом и обвиняется сразу по нескольким статьям УК Армении - "нарушение тайны голосования" и "воспрепятствование осуществлению избирательного права, работе избирательных комиссий".

Политически мотивированные аресты, репрессии, нарушение закона или конституции, фальсификации на выборах, ограничение свободы слова стали политической рутиной для пашиняновской власти. По итогу вся так называемая "бархатная революция" оказалась фарсом, и правление Пашиняна практически ничем не отличается от деяний Кочаряна с Саргсяном. Что тут сказать - вот такие вот в Армении на самом деле "демократия и "свобода слова", о которых в свое время в международных рейтингах прав человека чуть ли не слагали легенды.