Freedom House заявила о деградации хваленой демократии в Армении

"Демократическая" Армения, имеющая высокие позиции в международных рейтингах прав человека, свободы слова и тому подобного, продолжает радовать любопытнами новостями.

Недавно из армянских СМИ стало известно, что правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело за оскорбительный комментарий в Facebook под фотографией премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Согласно сообщению пресс-службы полиции, уголовное дело возбуждено по статье 137.1 "Нанесение тяжкого оскорбления лицу, обусловленное его публичной деятельностью".

В связи с данным фактом международная правозащитная организация Freedom House выразила обеспокоенность 

"Это произошло спустя всего два месяца после того, как парламент Армении принял поправки, криминализирующие "серьезные оскорбления" в адрес государственных чиновников. Случившееся означает четкую деградацию демократических норм в Армении, включая свободу слова. Призываем армянские власти немедленно прекратить исполнение этого антиконституционного законодательства, криминализирующего диффамацию", - говорится в заявлении Freedom House, текст которого выложен на странице организации в Facebook.

Вот такая вот демократия и свобода слова по-армянски. И ведь еще непонятно, что именно сочли за оскорбительный комментарий. А это, учитывая набирающие в Армении обороты тенденции, может быть что угодно. Ведь на днях полиция в военном пантеоне "Ераблур" повязала отца одного из погибших военнослужащих только потому, что тот рассказывал журналистам о своем сыне и говорил, что у Пашиняна, который в тот день тоже находился там по случаю 30-летия "независимости", нет права посещать это место. А кичащийся все время крепкой поддержкой населения народный премьер, в свою очередь, в этот день огородился от своих избирателей толпой силовиков и запретил журналистам освещать его визит.

Толпа силовиков, журналисты за ограждением: страх и &quot;демократия&quot; по-пашиняновски - ФОТО - ВИДЕО

Толпа силовиков, журналисты за ограждением: страх и "демократия" по-пашиняновски - ФОТО - ВИДЕО

Впрочем, это не первое проявление подобной авторитарной "демократии". Весь этот год запомнился тем, как преданные Пашиняну силовики жестко разгоняли дубинками участников многочисленных акций протестов, армянские СМИ пестрили новостями о политических преследованиях, когда арестовывали выступающих против Пашиняна мэров городов и глав общин, были лишены депутатской неприкосновенности и арестованы несколько депутатов-оппозиционеров, а весь сентябрь армянский парламент радовал регулярными стычками между членами правящей и оппозиционных партий, и последние в итоге оказывались побиты сотрудниками службы охраны.

В августе неизвестные подорвали автомобиль Сурена Дрампяна, супруга оппозиционного политика Заруи Постанджян. Последняя считает, что к подрыву приложили руку действующие власти, которые мстят ей за оппозиционность. Также было принято решение об ограничении перемещения журналистов в здании Национального Собрания. Была создана система, при которой депутаты будут приходить к журналистам, а не наоборот, чтобы последние на надоедали им мельтешением своих камер и микрофонов. Для общения с избранниками народа были выделены специальные помещения, вне которых шаг влево, шаг вправо будут расцениваться как угроза национальной безопасности Армении.

Бывший когда-то журналистом "демократ" Пашинян вообще не питает любви к своим бывшим коллегам. Хоть в 2008 году он оказался в тюрьме за свою профессиональную деятельность, но это ничему его не научило. Придя к власти, он, наоборот, пошел в наступление на средства массовой информации. Однако правозащитники из разных стран мира, которые любят разгологольствовать о "диктатуре" в Азербайджане, как-то упустили из внимания и смерть в тюрьме "Нубарашен" после двухмесячной голодовки координатора сайта Haynews.am Мгера Егиазаряна, и незаконные аресты тележурналиста Наири Охикяна, блогеров Нарека Маляна, Нарека Мутафяна, владельца "5-го канала" Армена Тавадяна, членов неформальной организации "Адеквад", остро критикущей деятельность Пашиняна, угрозы в адрес лидера общественной организации "Гражданское сознание", редактора издания Antifake Нарека Самсояна, не заметили открытое нападение на офис Пресс-клуба "Хаели"...

При желании можно продолжать описание политически мотивированных арестов в захлебнувшейся от новых репрессий Армении очень долго. И, конечно же, грубое подавление гражданских свобод могло бы лечь в основу драматичного доклада Совета Европы о массовых нарушениях общечеловеческих свобод. Однако почему-то в поле зрения западных и прозападных международных организаций все эти деяния не попадают.

Как Пашинян молотком избавляется от своих врагов - комедия под названием "демократия в Армении"

Как Пашинян молотком избавляется от своих врагов - комедия под названием "демократия в Армении"

А ведь помнится, как в первый год "демократичного избрания" Пашиняна эксперты наперебой расхваливали его политику, заявляли, что "в Армении сегодня каждый может сказать что угодно", проводятся беспрецедентные реформы, и прочее, и прочее. В 2020-м Пашинян хвастался достижениями Армении в развитии демократии и борьбе с коррупцией, говорил что Армения улучшила свои позиции в обновленном "Глобальном индексе демократии" и "Индексе восприятия коррупции".

Но вот, часы пробили двенадцать, и карета, то есть так называемая "бархатная революция" превратилась в тыкву..., которой бьют по голове всем несогласным. Уже в апреле этого года правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад по странам переходного периода за 2021 год, согласно которому Армения зафиксировала отступление. Согласно отчету, Армения в рейтинге числится единственным государством с полуконсолидированным авторитарным режимом.

После июньских выборов (агиткампания которых запомнилась компроматами и взаимным "уничтожением") в Армении вместо "бархата" уже в открытую пришла "сталь". Пашинян появляется на митинге с молотком и заявлениями типа "Это - молоток, принадлежащий народу, и 20 июня он опустится на ваши пустые головы" или "Даже не пытайтесь рыпаться, увидите кадровый разнос, я выкину вас за шею, готовьтесь к политической мести". И он, как истинный демократ, сдержал обещания.

Политические репрессии становятся обыденным делом для Армении. По итогу вся так называемая "бархатная революция" оказалась фарсом, и правление Пашиняна практически ничем не отличается от деяний Кочаряна с Саргсяном, хотя Никол и называет себя "демократическим" премьером. То же давление на СМИ (которое, кстати, он сам же критиковал, будучи в оппозиции), тот же шантаж недовольных, те же подножки политическим противникам. Разве что его правление не такое кровавое, как у его предшественников. При карабахском клане с политическими оппонентами и конкурентами по бизнесу, конечно, поступали более жестко. Пашинян же более "гуманен" и  просто создает им невыносимые условия для жизни и политической деятельности, открыто угрожая и шантажируя. Но это пока, кто знает что будет дальше.

Талех Агавердиев