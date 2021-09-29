Freedom House заявила о деградации хваленой демократии в Армении

"Демократическая" Армения, имеющая высокие позиции в международных рейтингах прав человека, свободы слова и тому подобного, продолжает радовать любопытнами новостями.

Недавно из армянских СМИ стало известно, что правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело за оскорбительный комментарий в Facebook под фотографией премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Согласно сообщению пресс-службы полиции, уголовное дело возбуждено по статье 137.1 "Нанесение тяжкого оскорбления лицу, обусловленное его публичной деятельностью".

В связи с данным фактом международная правозащитная организация Freedom House выразила обеспокоенность



"Это произошло спустя всего два месяца после того, как парламент Армении принял поправки, криминализирующие "серьезные оскорбления" в адрес государственных чиновников. Случившееся означает четкую деградацию демократических норм в Армении, включая свободу слова. Призываем армянские власти немедленно прекратить исполнение этого антиконституционного законодательства, криминализирующего диффамацию", - говорится в заявлении Freedom House, текст которого выложен на странице организации в Facebook.

Вот такая вот демократия и свобода слова по-армянски. И ведь еще непонятно, что именно сочли за оскорбительный комментарий. А это, учитывая набирающие в Армении обороты тенденции, может быть что угодно. Ведь на днях полиция в военном пантеоне "Ераблур" повязала отца одного из погибших военнослужащих только потому, что тот рассказывал журналистам о своем сыне и говорил, что у Пашиняна, который в тот день тоже находился там по случаю 30-летия "независимости", нет права посещать это место. А кичащийся все время крепкой поддержкой населения народный премьер, в свою очередь, в этот день огородился от своих избирателей толпой силовиков и запретил журналистам освещать его визит.

Впрочем, это не первое проявление подобной авторитарной "демократии". Весь этот год запомнился тем, как преданные Пашиняну силовики жестко разгоняли дубинками участников многочисленных акций протестов, армянские СМИ пестрили новостями о политических преследованиях, когда арестовывали выступающих против Пашиняна мэров городов и глав общин, были лишены депутатской неприкосновенности и арестованы несколько депутатов-оппозиционеров, а весь сентябрь армянский парламент радовал регулярными стычками между членами правящей и оппозиционных партий, и последние в итоге оказывались побиты сотрудниками службы охраны.

В августе неизвестные подорвали автомобиль Сурена Дрампяна, супруга оппозиционного политика Заруи Постанджян. Последняя считает, что к подрыву приложили руку действующие власти, которые мстят ей за оппозиционность. Также было принято решение об ограничении перемещения журналистов в здании Национального Собрания. Была создана система, при которой депутаты будут приходить к журналистам, а не наоборот, чтобы последние на надоедали им мельтешением своих камер и микрофонов. Для общения с избранниками народа были выделены специальные помещения, вне которых шаг влево, шаг вправо будут расцениваться как угроза национальной безопасности Армении.

Бывший когда-то журналистом "демократ" Пашинян вообще не питает любви к своим бывшим коллегам. Хоть в 2008 году он оказался в тюрьме за свою профессиональную деятельность, но это ничему его не научило. Придя к власти, он, наоборот, пошел в наступление на средства массовой информации. Однако правозащитники из разных стран мира, которые любят разгологольствовать о "диктатуре" в Азербайджане, как-то упустили из внимания и смерть в тюрьме "Нубарашен" после двухмесячной голодовки координатора сайта Haynews.am Мгера Егиазаряна, и незаконные аресты тележурналиста Наири Охикяна, блогеров Нарека Маляна, Нарека Мутафяна, владельца "5-го канала" Армена Тавадяна, членов неформальной организации "Адеквад", остро критикущей деятельность Пашиняна, угрозы в адрес лидера общественной организации "Гражданское сознание", редактора издания Antifake Нарека Самсояна, не заметили открытое нападение на офис Пресс-клуба "Хаели"...

При желании можно продолжать описание политически мотивированных арестов в захлебнувшейся от новых репрессий Армении очень долго. И, конечно же, грубое подавление гражданских свобод могло бы лечь в основу драматичного доклада Совета Европы о массовых нарушениях общечеловеческих свобод. Однако почему-то в поле зрения западных и прозападных международных организаций все эти деяния не попадают.

А ведь помнится, как в первый год "демократичного избрания" Пашиняна эксперты наперебой расхваливали его политику, заявляли, что "в Армении сегодня каждый может сказать что угодно", проводятся беспрецедентные реформы, и прочее, и прочее. В 2020-м Пашинян хвастался достижениями Армении в развитии демократии и борьбе с коррупцией, говорил что Армения улучшила свои позиции в обновленном "Глобальном индексе демократии" и "Индексе восприятия коррупции".

Но вот, часы пробили двенадцать, и карета, то есть так называемая "бархатная революция" превратилась в тыкву..., которой бьют по голове всем несогласным. Уже в апреле этого года правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад по странам переходного периода за 2021 год, согласно которому Армения зафиксировала отступление. Согласно отчету, Армения в рейтинге числится единственным государством с полуконсолидированным авторитарным режимом.

После июньских выборов (агиткампания которых запомнилась компроматами и взаимным "уничтожением") в Армении вместо "бархата" уже в открытую пришла "сталь". Пашинян появляется на митинге с молотком и заявлениями типа "Это - молоток, принадлежащий народу, и 20 июня он опустится на ваши пустые головы" или "Даже не пытайтесь рыпаться, увидите кадровый разнос, я выкину вас за шею, готовьтесь к политической мести". И он, как истинный демократ, сдержал обещания.

Политические репрессии становятся обыденным делом для Армении. По итогу вся так называемая "бархатная революция" оказалась фарсом, и правление Пашиняна практически ничем не отличается от деяний Кочаряна с Саргсяном, хотя Никол и называет себя "демократическим" премьером. То же давление на СМИ (которое, кстати, он сам же критиковал, будучи в оппозиции), тот же шантаж недовольных, те же подножки политическим противникам. Разве что его правление не такое кровавое, как у его предшественников. При карабахском клане с политическими оппонентами и конкурентами по бизнесу, конечно, поступали более жестко. Пашинян же более "гуманен" и просто создает им невыносимые условия для жизни и политической деятельности, открыто угрожая и шантажируя. Но это пока, кто знает что будет дальше.

Талех Агавердиев