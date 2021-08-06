Как Пашинян молотком избавляется от своих врагов

Из "демократической" Армении, имеющей высокие позиции в международных рейтингах прав человека, свободы слова и тому подобного, продолжают поступать любопытные новости.

Сегодня стало известно, что в Ереване неизвестные подорвали автомобиль Сурена Дрампяна, супруга оппозиционного политика Заруи Постанджян. Об этом сообщила журналистам сама Постанджян. Как пишут армянские СМИ, машину подорвали во дворе дома, где живет политик. Пострадал также припаркованный рядом автомобиль соседа.

"У моего мужа нет личных врагов, и мы считаем, что это связано с моей политической деятельностью", - заявила Постанджян. Она уверена, что к подрыву приложили руку действующие власти, которые мстят ей за оппозиционность. Постанджян уже обратилась в правоохранительные органы и будет добиваться расследования инцидента. Будет ли от этого польза - это уже другой вопрос.

Еще одна очень недемократичная новость пришла из парламента. По информации армянских СМИ, власти намерены создать такую систему, которая ограничит перемещение журналистов в здании Национального Собрания. По словам вице-спикера Алена Симоняна, будет создана система, при которой сами депутаты будут приходить к журналистам, а не наоборот, а то бегают репортеры со своими камерами и штативами за избранниками народа... Те, наверное, пугаются, вот и решили журналистам ходить по коридорам парламента запретить. Хватит с них брифингов. Для этого будут выделены специальные помещения, вне которых шаг влево, шаг вправо будут расцениваться как угроза национальной безопасности Армении.

Меры безопасности уже начали действовать. Так, сегодня не пустили в парламент фотографа сайта Panorama.am Лилиан Галстян. Причина - фотокор снимала сотрудников ППС во время досмотра депутатов.

Кому и когда пришло в голову назвать Армению демократическим государством, а главу правительства демократом? Из чего исходили изобретатели этого титула для армян, и для чего были все эти усилия, если Никол Пашинян и его команда ежедневно личным примером доказывают, что в Армении царит диктатура? Будучи прилепленным к Армении понятие "демократия" потеряло немалую часть своего смысла. После смены режима в стране ничего не изменилось, разве что безобразия теперь творят не олигархи и криминалитет, а хулиганы от политики. Прав же и свобод как не было, так и нет.

Политические репрессии дело для Армении обыденное. В этой стране бьют, калечат, расстреливают, шантажируют политических оппонентов совершенно спокойно и открыто. Насилие и шантаж - это рядовой метод политической борьбы. При карабахском клане с политическими оппонентами и конкурентами по бизнесу, конечно, поступали более жестоко. Режим Пашиняна более гуманен, если это можно так называть. Он не расстреливает и не калечит оппонентов, а просто создает им невыносимые условия для жизни и политической деятельности, открыто угрожает и шантажирует. Да разве Кочаряну пришло бы в голову появиться на митинге с молотком и заявлением: "Это - молоток, принадлежащий народу, и 20 июня он опустится на ваши пустые головы". Или вот еще один предвыборный шедевр: "Даже не пытайтесь рыпаться, увидите кадровый разнос, я выкину вас за шею, готовьтесь к политической мести". Кочяарян делал все тихо и кроваво, а Никол афиширует свою глупость. Впрочем, сути это не меняет.

"Демократичность" пашиняновской власти замечательно проявила себя в ходе недавних выборов и после них. Практически вся предвыборная кампания Пашиняна может расцениваться как категория "18+", так как была полна призывов к насилию, разжиганию ненависти к тем, кто мыслит иначе. Исполнительные власти тех городов, марзов и районов, где большинство голосов набрал Кочарян, были дружно отправлены в отставку. Репрессии в отношении проголосовавших "неправильно" продолжаются.

А начиналось все с невинных обещаний "уложить на асфальт" и "размазать по стенке". Кто мог подумать, что дело дойдет до открытой политической вендетты и мести, абсолютно не скрываемой властями. Никол даже не пытается как-то скрывать свои намерения. А все потому, что опыт прежних лет показал: международным правозащитным и прочим организациям совершенно наплевать на нарушения прав и свобод в Армении. Армянские власти имеют право творить со своим народом все, что им вздумается. Всевозможные "репортеры без границ" и "международные амнистии" не реагировали на преступления, творимые карабахцами, а деяния Пашиняна по сравнению с ними просто детский лепет "Рука не дрогнет и воля не пошатнется в ситуациях, когда необходимо будет искоренить пропаганду насилия", - заявил он как-то, выступая перед полицейскими, и очень всех удивил. Ведь армянский премьер собрался искоренить путем насилия пропаганду насилия, которую сам же ведет.

Период правления Пашиняна в плане репрессий против гражданского общества ничем не отличался от деяний Кочаряна с Саргсяном, хотя Никол и называет себя "демократическим" премьером. То же давление на СМИ (которое, кстати, он сам же критиковал будучи в оппозиции), тот же шантаж недовольных, те же подножки политическим противникам.

Но... Но Армения неприкасаема. Она демократична по умолчанию, и пусть кто-то только посмеет думать иначе - увесистый молоток в руках ее властей всегда наготове..

Зульфугар ИБрагимов