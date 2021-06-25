Провал "демократии"

Как и ожидалось, после парламентских выборов в Армении начались репрессии. Никол Пашинян еще в ходе предвыборной кампании неоднократно намекал оппонентам на то, что их ждет после его победы. Но те как-то надеялись, что пронесет. А вот и не пронесло.

Армянские СМИ пару дней назад рассказали горестную историю представителя блока Кочаряна "Армения", главы медцентра "Измирлян" Армена Чарчяна, которого собираются привлечь к уголовной ответственности за видео. Сам Чарчян считает это дело мыльным пузырем и фактом политического террора, так как является сторонником Роберта Кочаряна.

Дело на врача открыто после слива в соцсети видеозаписи, где глава медцентра требует от своих сотрудников идти на выборы и голосовать соответствующим образом. Сам Чарчян утверждает, что он ничего ни от кого не требовал, а просто выражал свою политическую позицию. Как бы там ни было, дело возбуждено, и хочет того Пашинян или нет, выглядит все как исполнение его собственных угроз о вендетте.

Политические репрессии дело для Армении обыденное. В этой стране бьют, калечат, расстреливают, шантажируют политических оппонентов совершенно спокойно и открыто. Насилие и шантаж - это рядовой метод политической борьбы в Республике Армения. При карабахском клане с политическими противниками велась вооруженная борьба, в прямом смысле этого слова. Политики, общественники и предприниматели расстреливались на улицах, в своих домах, в ресторанах. Это был лучший способ закрыть проблему раз и навсегда - зачем возиться с судами и следствиями, когда можно избавиться от раздражающего фактора одной пулей. Жестоко обходился режим также c журналистами и представителями гражданского общества. И ни разу, подчеркнем - ни разу Ереван не фигурировал в негативных отчетах каких-нибудь правозащитных структур и международных организаций.

То есть Пашинян не делает ничего нового, он идет по стопам своих предшественников. Разница лишь в том, что карабахский клан не афишировал свои намерения, а Никол озвучивает неадекватные угрозы и заявления перед толпой. Целей и средств гласность или негласность преступлений не оправдывают, однако Пашинян благодаря не подчиняющемуся разуму языку уже наболтал себе толстенное уголовное дело.

Два дня назад проигравший выборы Роберт Кочарян предрек сторонникам своего избирательного блока "Айастан" ("Армения") репрессии со стороны властей. Политик считает, что волна репрессий и вендетт коснется всех, кто участвовал в работе предвыборных штабов блока "Армения".

"Мы заявляем о начавшихся в стране политических репрессиях. Вчера и.о. премьер-министра Никол Пашинян говорил, что протягивает руку солидарности, однако уже сегодня мы получаем многочисленные сообщения из различных населенных пунктов, руководители которых во время досрочных выборов в парламент выступали за предвыборный блок "Армения"", - говорится в заявлении блока.

Указывается, что власти угрозами заставляют руководителей городов и сел, поддержавших на выборах Кочаряна, "добровольно" уйти в отставку. Так, согласно заявлению, "несколько часов назад в областной администрации Лорийской области от руководителя населенного пункта Одзун Арсена Титаняна потребовали уйти в отставку, после отказа он был избит прямо в административном здании".

Впрочем, Никол сам дал все карты в руки оппонентам своим поведением. В ходе предвыборной агитации он открыто заявил, что после выборов начнутся кадровые погромы. По его словам, будут подвергнуты чистке те должностные лица, которые после переворота 2018 года приютились в коридорах народной власти и весь этот период играли роль троянского коня. Он заявил, что после выборов намечаются вендетты в отношении руководителей тех общин, которые пытаются подвергать принуждению народ. Никол Пашинян предупредил, что начнется самая жесткая политическая вендетта. "Даже не пытайтесь рыпаться, увидите кадровый разнос, я выкину вас за шею, готовьтесь к политической мести", - цитируют армянские СМИ.

Как тут не вспомнить ставшие уже классикой обещания Пашиняна "уложить на асфальт", "размазать по стенке" и так далее, гремевшие на "рассвете" его премьерства. А на одном из митингов он зашел совсем уж далеко, предложив народу вздернуть его самого на центральной площади Еревана, если он сделает что-то не так.

Но когда он "сделал что-то не так" с точки зрения армян, подписав капитуляцию Армении, вместо того, чтобы продеть голову в условную петлю, он принялся разгонять недовольных. Недовольные и политические противники попадали с должностей как спелые груши с дерева.

Очень показательна история с молотком, с которым Никол появился на одном из предвыборных митингов. С помощью этого предмета и.о. премьера собирался не забивать гвозди, а расправляться с политическими оппонентами. "Это - молоток, принадлежащий народу, и 20 июня он опустится на ваши пустые головы", - предупредил он.

Поражение Армении в войне породило дополнительную массу недовольных премьером, и репрессивная машина заработала еще активнее. Когда Пашиняна не впустили в апреле в Сюникскую область, там начались массовые задержания. Были задержаны мэры Мегри и Гориса. Первый был доставлен в следственный комитет, а второй увезен в неизвестном направлении. Задержания в Сюнике носили массовый характер.

А вот еще шедевры от "демократа" Пашиняна.

"Рука не дрогнет и воля не пошатнется в ситуациях, когда необходимо будет искоренить пропаганду насилия", - заявил он как-то, выступая перед полицейскими, сам же благословляя правоохранителей на насилие.

А во время митинга в Давидашене три года назад он дал своим фанатам инструкции, как надо действовать против его противников. Если кому-то вздумается с ним что-то сделать, заявил премьер, то их семьи не смогут выйти на улицу (!!!), потому что люди могут устроить самосуд. Таким заявлением он указал, как толпа должна гарантировать его безопасность. Прямой шантаж и призыв к насилию в отношении оппонентов и, что еще ужаснее, их семей.

Период правления Пашиняна в плане репрессий против гражданского общества ничем не отличался от деяний Кочаряна с Саргсяном, хотя Никол и называет себя "демократическим" премьером. У всех на памяти похищение средь бела дня людьми в камуфляже и масках активиста "Вето" Нарека Маляна, или же выполненного в том же стиле задержания членов организации "Адеквад" Артура Даниеляна, Константина Тер-Накаляна, Азата Адамяна и Григора Минасяна, обвиненных потом в незаконном хранении и сбыте наркотиков. Лидер общественной организации "Гражданское сознание", редактор издания Antifake Нарек Самсонян по сравнению с предыдущими активистами отделался легко. После критики в адрес правительства, Самсояну стали поступать угрозы с требованием приостановить критику Пашиняна и других. В противном случае активисту обещали политическую месть.

Все это, повторим, происходило открыто и демонстравно-поучительно. Однако никто из международных правозащитных организаций не проявил интереса к происходящему. Ни Human Rights Watch, ни Amnesty İnternational, ни прочие. Подобные факты никак не отражаются на позициях Армении в международных отчетах по правам человека, будто ничего и не происходит. А после прихода к власти Пашиняна на критику ситуации с правами человека в этой стране вообще было наложено табу, Армения еще активнее стала протаскиваться в ряды демократических стран, таковой не являясь. Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу - с этой позиции разнообразные докладчики подходят к разбору ситуации в Армении. По-видимому, спонсорство небезызвестного Сороса является индульгенцией для ереванского режима, окутанного аурой "избранного народом".

Очень примечательное заявление сделала американская сторона после недавних выборов. Как пишут армянские СМИ, Госдеп США от лица своего официального представителя Неда Прайса поздравили народ Армении с прошедшими парламентскими выборами и призвали уважать их результаты после подтверждения.

Это означает, что, несмотря на многочисленные нарушения (проведение обысков в штаб-квартирах политических партий и избирательных блоков, арест кандидатов в депутаты, перебои в электроснабжении при подсчете голосов, факты агитации и антипропаганды в день голосования, вмешательство полиции в процесс волеизъявления), несмотря на открытое использование административного ресурса, на непризнание итогов выборов другими участниками, Пашинян получил полную и безоговорочную поддержку из-за океана. Более того, его оппонентов недвусмысленно призвали - оттуда же - признать итоги. Все это как-то не тянет на демократический процесс. Даже если имевшие место нарушения не повлияли на итоги выборов, они должны были быть обозначены и поставлены на вид. Спасибо, что хотя бы ПАСЕ заметила присутствие в ходе кампании агрессивной риторики.

Кстати, Госдеп в своем обращении призвал и избранные власти "избегать политических репрессий, поскольку Армения продолжает стремиться к суверенному, демократическому, мирному и процветающему будущему". Но этого указания Никол Пашинян успешно не заметил.

Лейла Таривердиева