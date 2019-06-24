Странное у премьера Армении Никола Пашиняна представление о пропаганде насилия.

"Рука не дрогнет и воля не пошатнется в ситуациях, когда необходимо будет искоренить пропаганду насилия", - заявил армянский премьер перед войсками полиции, пообещав всем внутренним и внешним врагам "безоговорочное и однозначное поражение".

Под "внешними врагами", само собой подразумевается Азербайджан. Но Никол путает понятия. Азербайджанская сторона не угрожает ни ему, ни Армении никаким насилием. Баку просто предупреждает, что если армянские оккупанты не изменят своего поведения, последует наказание. К тому же, лично ему, Пашиняну, вообще не о чем волноваться, если он в случае войны будет тихо сидеть на своем Баграмяна, 26 и докажет на деле, что Армения "тут не при чем".

Но внешние враги, думается, беспокоят новые власти Армении гораздо меньше, чем внутренние. Вот, кто не дает Николу спать по ночам.

"Пусть никто не думает, что мы будем робкими или у нас не хватит воли в вопросах защиты конституционного строя, прав граждан, суверенитета страны и демократии", - заявил он.

О том, как именно он собирается защищать конституционный строй и демократию, Пашинян высказывался уже неоднократно. Его призывы и угрозы размазать по стенке и уложить на асфальт оппонентов хорошо известны. Если глава правительства, фактически первое лицо в государстве, открыто призывает к насилию, это говорит, что насилие является основой политики властей. А еще о низком уровне политической культуры и компетентности самого Пашиняна.

Осенью прошлого года, в ходе одного из последних удачных - по числу собравшихся - митингов, Никол, не стесняясь в выражениях, указывал гражданам на насильственные методы борьбы с коррупцией и "бывшими". Договорился до того, что призвал повесить его самого на площади в случае, если "погрязнет в коррупции". То есть глава правительства призвал граждан к самосуду, дав зеленый свет на расправы над недовольными его властью.

Во время предвыборного митинга в Давидашене Никол Пашинян дал своим фанатам инструкции, как надо действовать против его противников. Если кому-то вздумается с ним что-то сделать, заявил премьер, то ИХ СЕМЬИ не смогут выйти на улицу - люди могут устроить самосуд. Мол, его безопасность гарантирует народ. Сам же он не дает никаких гарантий не только оппонентам, но и, что особенно жутко, их семьям.

По мнению армянских аналитиков, грозить в XXI веке публичными виселицами на площадях - это тревожный знак.

Кстати, в начале июня председатель общественной организации "Здоровое общество" Марина Хачатрян заявила в полицию на премьер-министра Армении, о чем сообщила на своей странице в Facebook.

Причиной жалобы стали публичные призывы к насилию из уст главы правительства и требования к полицейским быть жестокими с "людьми в черном". Такое определение Пашинян дал силам, которые якобы собираются создать в обществе "определенные настроения". Хачатрян считает угрозы Пашиняна реалистичными и уверена, что они направлены также против нее.

Так что, если уж Пашинян собрался "искоренять пропаганду насилия", то ему следует начинать с самого себя.

Зульфугар Ибрагимов