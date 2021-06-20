Армения как территория ненависти

Многострадальный - в данном случае без кавычек - армянский народ за всю свою непонятную историю ни дня не прожил без ненависти. Сама национальная идея армянства построена так, что представления о гипотетической армянской нирване формируются параллельно с формированием образа врага. Национальная мифология, сказки, широкий фольклорный пласт - все пропитано ненавязчивыми указаниями на объекты ненависти. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Армения является единственным в мире мононациональным государством. Это своего рода феномен.

Строя себе независимое государство, армяне в первую очередь поспешили избавиться от неармян. Но вот в чем проблема - избавившись самым жестоким образом от объектов ненависти, пролив кровь, совершив массу страшных преступлений, они все равно не нашли удовлетворения. Потому что ненависть остается цементирующим материалом национальной идеологии и крепко держит армянское общество, которое сегодня активно ищет объекты ненависти уже внутри себя.

Карабахских армян в Армении не жаловали всегда. А после первой карабахской войны, когда тысячи граждан Армении полегли на чужой земле, эта нелюбовь превратилась в ненависть. Слово "шуртвац" появилось в широком обиходе в начале 90-х и означало предатель, перевертыш, негодяй. Хотя, согласно армянским источникам, взаимная ненависть внутри армянского общества имела место и раньше. Уроженцы Армении ненавидели армян из других мест, те, соответственно, ненавидели "ереванских" армян. В общем, было весело. Взаимные оскорбления "восточных" и "западных", "правильных" и "неправильных" армян породили целый пласт уже современного, скажем так, фольклора. А уж с воцарением в Ереване карабахского клана ситуация стала необратимой. В соцсетях можно встретить истории о дискриминации выходцев из Карабаха, о том, что бежавшие от войны карабахцы боялись указывать место рождения.

После поражения в 44-дневной войне градус ненависти в армянском обществе перешел все границы. Армяне ненавидят Азербайджан, Турцию, Россию, Израиль, ОДКБ, всех, кто поддержал Баку. Тысячи гробов, прибывших в Армению, вызвали всплеск агрессии и против карабахских армян. Карабахцев в Армении считают виновными в своих бедах и изливают на них всю ненависть, которую не удалось по причине недееспособности этой страны и ее армии излить на противника.

Как пишут армянские СМИ, после поражения в войне с Азербайджаном в Армении с каждым днем усиливается недовольство граждан этой страны против всего, что связано с Карабахом. В Армении говорят, что из-за карабахской политики Еревана погибло более шести тысяч молодых армян. Доходит до своеобразного "расизма". На улицах Еревана отдельные люди позволяют себе проявление ненависти по отношению к карабахским армянам. Об этом написал в соцсетях бывший "омбудсмен" Карабаха Рубен Меликян. Он рассказал о случае, когда две армянки воспользовались услугами такси-сервиса. После того, как одна из женщин заговорила на карабахском диалекте, таксист остановил машину и, грубо выражаясь, высадил их из автомобиля.

На днях с призывами прекратить оскорбления и дискриминацию карабахцев выступил, так сказать, действующий коллега Меликяна Гегам Степанян. Он возмущен до глубины души попытками делить армян на разные категории, оскорблениями чести и достоинства карабахских армян на каждом шагу в Армении и в соцсетях в угоду участвующим в выборах политическим силам. Лирические отступления в заявлении Степаняна касательно мечты карабахцев о "присоединении к матери-родине" и прочем скромно опускаем, потому что для матерей тысяч похороненных в Армении солдат это не имеет никакого значения.

Ранее с таким же призывом выступил омбудсмен Армении Арман Татоян.

Надо сказать, что предвыборная кампания в Армении не дает соскучиться сторонним наблюдателям. Находиться внутри всего этого безобразия, конечно, не дай бог, но со стороны процессы выглядят очень примечательно. Атмосферу ненависти нагнетают сами главные участники кампании - Никол Пашинян и Роберт Кочарян. Первый появляется на агитационных митингах с молотком и заявляет о готовности с помощью этого инструмента "решить проблемы" с политическими оппонентами: "Это - молоток, принадлежащий народу, и 20 июня он опустится на ваши пустые головы". В противовес этому Кочарян размахивает серпом, преподнесенным ему поклонниками для того, чтобы он "скосил этим серпом весь политический сорняк".

И нет никаких предпосылок к тому, что с завершением выборов все это прекратится. Как считает первый президент Армении Левон Тер-Петросян, нынешняя предвыборная кампания, полная оскорблений и резкого противостояния, - это цветочки. Будут поствыборные развития, столкновения, две главные стороны готовы на все. Выступая в эфире Общественного телевидения, он заявил, что интеллигенция в стране не пытается сбалансировать острое противостояние власти и оппозиции. "Наши интеллигенты не отличались от фидаинов, наши академики не отличались от Сефиляна, они сделали наоборот, они возглавили этот лагерь. Уже третье поколение в институте истории у нас воспитывается на принципах Ай дата", - с горечью констатировал Тер-Петросян.

Уточним, что комиссии Ай дат (в переводе "армянский суд") созданы партией Дашнакцутюн как основной инструмент достижения главной цели "армянского вопроса" - создания Армении в границах несостоявшегося Севрского договора. И первый президент Армении совершенно прав в своих опасениях за будущее Армении. Нагнетание ненависти будет только нарастать, если она не откажется от идей, обезобразивших настоящее армянского народа и делающих совершенно безнадежным его будущее.

Пока армяне считали себя победителями, были уверены в своей мощи и величии, ненависть была направлена вовне, что снижало ее разрушительную силу для армянского общества. Теперь же, когда 44-дневная война выявила несоответствие этих представлений реальности и недееспособность Армении как государства, в кипящем котле ненависти будет вариться само армянское общество. Это неизбежно. И Тер-Петросян совершенно прав - сегодняшняя агрессия, охватившая все слои общества, это только цветочки. Худшее еще впереди. Потому что ненависть это не тот фундамент, на котором можно возводить здоровое будущее.

Лейла Таривердиева