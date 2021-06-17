"Надо валить, один кандидат хуже другого"

Политический кризис, разразившийся в Армении в результате поражения в войне за Карабах, подбирается к поворотному событию в своем развитии - досрочным парламентским выборам. В команде и.о. премьер-министра Никола Пашиняна считают, что "Гражданский договор" может набрать в 4 раза больше голосов избирателей, чем его главный конкурент - альянс "Армения" второго президента республики Роберта Кочаряна. Тот в свою очередь считает, что за неделю до выборов смог на 2% опередить партию Пашиняна. А люди, тем временем, голосуют ногами.

Как передает Day.Az, об этом рассказывается в статье Московского Комсомольца.

Корреспондент издания рассказывает, что по дороге из аэропорта Звартноц в Ереван первое, что бросается в глаза, - это обилие предвыборной агитации. На проезжающие автомобили с каждого дома смотрят Пашинян, Кочарян, Царукян и другие политики.

А чуть в стороне с кладбищенского холма на все это взирают фотографии ликвидированных армянских солдат.

"Возле каждой могилы развевается флаг Армении, но политики не глядят туда, наверно, потому, что мертвые не голосуют. Зато они вспоминают о них, когда нужны какие-то аргументы в свою пользу", - пишет МК.

В центре армянской столицы о прошедшей войне и разразившемся после этого политическом кризисе практически ничего не напоминает. Рестораны заполнены людьми, красивые девушки позируют на фоне каскада, памятников и фонтанов, между ними бегают дети...

Намного заметнее последствия не войны, а экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По словам журналиста, если 3 года назад попрошаек в Ереване практически не было, то теперь на каждой улице в центре города сидят от одного до трех бедолаг: старики или инвалиды.

"Недавнее военно-политическое поражение выдает только предвыборная агитация Роберта Кочаряна. Например, его ролики крутят на местном "Арбате" - Северном проспекте. Год назад его портрет могли заплевать, а теперь он один из фаворитов досрочных парламентских выборов. Многие эксперты считают, что регионы в основном будут поддерживать Пашиняна - там проживают бедные и плохо образованные слои населения. За Кочаряна якобы будут голосовать представители среднего класса, сконцентрированные в крупных городах, особенно в Ереване", - пишет российское издание.

Впрочем, ожесточенной предвыборной борьбы на улицах все равно не заметно. Однако кандидаты в депутаты не проявляют какого-то особенного рвения. Их агитация похожа друг на друга, как близнецы братья - только лица на плакатах разные. При этом почти никто не раздает листовки, не пытается помешать пропаганде конкурента... Только по вечерам штабы Пашиняна и Кочаряна начинают мериться собранными в регионах толпами в свою поддержку. В Ереване шутят, что Пашинян и Кочарян, как дети соревнуются в том, кто из них дальше писает. В то время, как окружающие ждут, чтобы им рассказали, как они будут жить дальше.

Оборотная сторона Еревана

Ответов на вопросы о будущем нет ни у одного кандидата в депутаты. Все они сконцентрированы на прошлом. Команда Пашиняна говорит, что во всех бедах виноваты бывшие власти, а "бывшие" во главе с Кочаряном утверждают, что при них такого кошмара не было.

Внести какую-то ясность в будущее попытались участники Лазаревского клуба, которые собрались в Ереване 14 июня. Организатор мероприятия замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, глава Института стран СНГ и аферист Константин Затулин не смог приехать из-за положительного теста на коронавирус (который, как выяснилось позднее, оказался ложным). Поэтому роль ведущего взял на себя политолог Андраник Мигранян, по бокам от которого сидели два так называемых "экс-президента" Карабаха, преступники Аркадий Гукасян и Бако Саакян.

Большинство участников мероприятия были уверены, что 20 июня режим Пашиняна падет, если не в результате выборов (которые могут быть фальсифицированы и.о. премьер-министра), то в результате массовых акций протеста. А победителем непременно станет Кочарян и его "Армения" (самостоятельно или в составе коалиции).

Открывая заседание клуба, Мигранян сказал: "Историю Армении можно разделить на два периода: до и после войны... Сегодня Армения - это Failed state. Сегодня никто не выражает интересы армянского народа. Действующие власти после позорного поражения не ушли в отставку, а народ их не наказывает... Но я надеюсь, что все ещё впереди".

По словам Миграняна, Пашинян и его команда понимают, что Армения превратилась в проходной двор, а правящую элиту страны не уважают ни внутри республики, ни за ее пределами. "Не буду ни за кого агитировать, но мы все прекрасно знаем, кто может вернуть честь нашему народу", - заключил политолог.

В ходе заседания клуба Пашиняна как только не называли: "Необразованный, за которого голосуют необразованные болваны", "узурпатор", "психопат, склонный к разрушению всего и вся" и так далее. Договорились до того, что "до и во время войны Карабах был под игом Пашиняна".

Что касается будущего Армении, то участники заседания нарисовали в целом безрадостную картину. Турция, которая, по словам выступающих, с начала ХХ века "стремится уничтожить Армению", создала ось Анкара-Тбилиси-Баку и продолжает укреплять свой плацдарм на Кавказе.

Выход из затруднительного положения собравшиеся эксперты видят в сближении с Россией. Либо Армения вступит в Союзное государство России и Беларуси, либо создаст с РФ новое союзное государство. Кроме того, можно превратить ЕАЭС в Евразийский союз по аналогии с Евросоюзом. Будущее своей страны армянским членам Лазаревского клуба видится в качестве аналога Израиля. Только с упором на Россию и с меньшим объемом демократии.

Вместе с тем, члены Лазаревского клуба отметили, что в последнее время в Армении растет количество тех, кто не верит в дружбу с Россией и то, что она может прийти на помощь Еревану, когда тот позовет. Собравшиеся уверены, что виной тому пропаганда прозападных некоммерческих организаций.

Между тем, по прогнозу социологов, к концу 2021 году из Армении могут выехать до 18% населения страны. Члены Лазаревского клуба полагают, что это связано с правлением Пашиняна, но рядовые армяне, с которыми довелось пообщаться корреспонденту "МК", придерживаются иного мнения.

"Надо валить"

Как пишет МК, по слухам, Кочарян активно подкупает избирателей. За каждый голос он готов заплатить 200 долларов - это примерно полторы минимальные зарплаты в Армении. Чтобы убедиться в их достоверности, Пашинян объявил награду в тысячу долларов за доказательства.

Известно, что Кочарян пользуется поддержкой в приграничных с Карабахом районах. Там люди оказались на пороге нищеты, а он обещает как по волшебству "решить все их проблемы".

Еще одно "чудо" он хочет организовать в Карабахе - "вернуть Шушу и Гадрут". Как именно Кочарян собирается это сделать, неизвестно, но первый президент Армении Левон Тер-Петросян уже обвинил его в попытке развязать очередную войну. Между тем, экс-главари незаконного режима в Карабахе, Гукасян и Саакян, не скрывают своей озабоченности тем, что будет через 4,5 года, когда встанет вопрос о продлении российской миротворческой миссии в Карабахе. Они не говорят об этом вслух, но по их глазам видно, что возвращение азербайджанцев в Ханкенди неизбежно.

Но несмотря на сообщения некоторых экспертов о том, что в Ереване Кочарян легко победит Пашиняна, ощущения его превосходства в городе нет даже близко. Программист Артур так объяснил "МК" сложившуюся ситуацию:

"Когда Кочарян был президентом, он и его команда как спрут запустили свои щупальца во все сферы Армении. Они жили по понятиям, а остальные по закону, который не имел никакого значения. А голосовать за Кочаряна будут по нескольким причинам: во-первых, "карабахский клан" поддержат его непосредственные члены, их друзья, родственники и друзья родственников. Во-вторых, многие голосуют не за Кочаряна, а против Пашиняна, потому что возлагали на него большие надежды, хотели, чтобы он всех коррупционеров пересажал, а он вместо этого какой-то цирк устроил. Вообще армяне очень часто голосуют не за кого-то, а против кого-то. Ну и большинство вообще на выборы не пойдет, потому что выбирать не из кого. Люди устали и хотят раслабиться".

Его приятель, начальник безопасности в одной из IT-компаний Еревана Вазген оказался более радикален в суждениях: "Да что тут думать, кто победит, кто проиграет...".

Еще один собеседник "МК" Геворг подхватывает разговор и задается риторическим вопросом: "Что бы ты сделал на нашем месте? С одной стороны, надо валить отсюда - один политик хуже другого. С другой, жалко последние 30 лет, сердце за страну болит. Ради чего все это было?"

Пророссийский майдан

Главная интрига предстоящих выборов заключается в том, сможет ли "Гражданский договор" Пашиняна набрать достаточно голосов в свою поддержку, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Если этого не случится, то кабинет министров с большой долей вероятности достанется его противникам. В случае своей победы Кочарян обещает не мстить Пашиняну, но через "справедливый и беспристрастный суд", видимо, все-таки придется пройти. Чем закончится разбирательство, неизвестно - все-таки даже в самом плохом исходе выборов у и.о. премьера-министра будет крупная фракция в парламенте.

А вот для Кочаряна эти выборы совершенно точно являются последней надеждой на возвращение в большую политику. И его сторонники открыто говорят, что готовы драться за победу даже на улице, если придется. Главным отличием армянского майдана будет его исключительно пророссийская направленность. Сторонники Кочаряна считают себя не только единственной надеждой Армении на спасение, но и последим связующим звеном между Москвой и Ереваном.

Впрочем, неизвестно, насколько сам Кочарян готов повторить события 2008 года, но на этот раз в роли оппозиционного лидера. Как сказал "МК" глава армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров, вряд ли будут какие-то серьезные столкновения, если разрыв между блоком Кочаряна и партией Пашиняна окажется около 10%. Правда, в такой отрыв лидера "бархатной революции" в команде Кочаряна не верят.