Бесправие журналистов и двойные стандарты

В апреле этого года организация "Репортеры без границ" обнародовала очередной Индекс свободы прессы, который ее эксперты составляют, ориентируясь на европейские тренды, геополитические приоритеты и предпочтения действующих политиков. Штаб-квартира организации находится в Париже, что в значительной степени определяет тональность составляемых рейтингов.

Примечательно, что в Индексе свободы прессы соседняя с нами Армения регулярно помещается на относительно неплохие позиции, а Азербайджан, как правило, отправляется в конец списка. Сам по себе Индекс является не объективной оценкой, а политизированным подходом к странам мира вне реального положения дел. Но так как "Репортеры без границ" являются одними из самых ярых критиков Баку, мы хотели бы позволить себе удивиться тому, что Армении в последнем рейтинге отдана 63-я строчка. Такие позиции этой страны делают совсем уж непонятными критерии, которые используют "Репортеры" для провозглашения одних стран "свободными", а других "несвободными" с точки зрения свободы СМИ. В организации либо не знают о реальном положении дел в Армении со свободой слова, либо знают, но не принимают во внимание, исходя из политического заказа.

Как раз на днях в Службу национальной безопасности Армении был доставлен тележурналист Наири Охикян. Как утверждают армянские СМИ, он подвергается преследованию со стороны властей за свою профессиональную деятельность. Союз журналистов Армении осудил незаконные действия спецслужб и призвал офис омбудсмена Армении, а также международные организации дать оценку действиям властей. Очень сомнительно, что последние как-то отреагируют.

Этот факт еще раз демонстрирует, что ни о каких правах и свободах в Армении речи быть не может. Они нарушались в этой стране всегда - и при карабахском клане, и при "демократе" Пашиняне. Убийства журналистов, давление на СМИ, приговоры по политическим мотивам, грубое попирание свободы слова - все это практиковалось при всех режимах. От Пашиняна ждали чудесных перемен в этом вопросе, но ничего не изменилось. Напомним, что сам нынешний премьер, будучи журналистом в 2008 году, оказался в тюрьме за свою профессиональную деятельность, но это ничему его не научило. Придя к власти, он, наоборот, пошел в наступление на средства массовой информации, видимо, помня, что и его никакие "Репортеры без границ" тогда не защитили. По-видимому, у "Репортеров без границ" границы все-таки имеются. Или они очень заняты Азербайджаном и другими странами, не прогибающимися перед Западом.

В 2019 году "Репортеры" и прочие так называемые защитники прав журналистов не заметили вопиющего факта - смерти в тюрьме "Нубарашен" после двухмесячной голодовки координатора сайта Haynews.am Мгера Егиазаряна. Несчастный голодал, пытаясь привлечь внимание к нарушению своих прав, но европейские правозащитники его проигнорировали.

Постоянному давлению с приходом к власти Пашиняна подвергаются и деятели армянской блогосферы. Всем хорошо известна история борющегося против засилья Сороса в Армении блогера Нарека Маляна. Он неоднократно задерживался и подвергался насилию. Кто-нибудь обеспокоился его судьбой в Париже? Нет.

Так же, как не удивительно, прошло незамеченным открытое нападение на офис Пресс-клуба "Хаели". Причиной нападения на клуб со стороны группы молодых псевдопатриотов послужил заголовок статьи, посвященной выступлению Президента Ильхама Алиева на заседании Валдайского клуба. Заголовок "Запоздалый, но мощный ответ Алиева Пашиняну" оказался слишком "непатриотичным", и это стало поводом для разгрома офиса не устраивающего власти органа медиа. Происходило это так: четверо молодых людей явились в офис редакции Hayeli.am, возглавляемой Анжелой Товмасян, принесли с собой какие-то плакаты оскорбительного содержания, забросали яйцами дверь редакции. Заявили, что если бы офис был открыт, то устроили все это внутри, а не только снаружи. Молодые люди были активными сторонниками Пашиняна и не раз засвечивались в нападениях на его политических противников.

Хотя дело по факту было возбуждено, о том, понесли наказание хулиганы или нет, никто не знает.

Блогер Нарек Мутафян провел два месяца под арестом за поддержку Кочаряна. Сатик Сейранян, глава Союза журналистов Армении и редактор сайта 168.ам подверглись давлению за опубликованную на сайте информацию. Сайт сообщил о резком падении рейтинга Пашиняна, и властям это не понравилось. Нигде в подобных случаях в Службу национальной безопасности не вызывают, но для Армении это норма.

В прошлом году по странному обвинению было возбуждено уголовное дело против владельца "5-го канала" Армена Тавадяна. Его обвинили в даче взяток свидетелям по делу о событиях 1 марта 2008 года... Имущество журналиста арестовали.

И так далее.

Несколько дней назад депутат парламента Армении Тагуи Товмасян сообщила о том, что принято решение об ограничении передвижения журналистов в здании законодательного органа. Тагуи Товмасян - сама бывший журналист и ей такие действия в отношении представителей СМИ кажутся крайне неприемлемыми. "Нарушение столь важной связи журналист-депутат будет иметь крайне негативные последствия для парламентской страны, в законодательном органе которой журналисты традиционно имели право на свободное передвижение и могли использовать эту возможность для защиты общественных интересов", - отметила Товмасян.

Она обратилась к руководителю аппарата парламента, потребовав обосновать такое решение и пояснить, какую политическую цель преследует этот дифференцированный подход к журналистам.

Ждать ответа ей придется долго. А пока в Армении ожидают реакции международных правозащитных структур на ситуацию вокруг Охикяна. И как-то не кажется, что его дело будет последним для страны, оказавшейся на 63-м месте в рейтинге "Репортеров без границ".

Зульфугар Ибрагимов