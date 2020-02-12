Политика, применяемая европейскими структурами к странам нашего региона, не выдерживает никакой критики. Она отличается удивительным разнообразием подходов к одним и тем же вопросам в зависимости от того, насколько готова прогибаться та или иная страна. Проще говоря, за Азербайджаном "колыбель демократии" замечает щепку, одновременно не принимая во внимание бревна, если они касаются, скажем так, ее "любимчиков" - даже если в этих странах творится абсолютный беспредел.

Возьмем, например, "правозащитные" истерики, временами устраиваемые в ПАСЕ или Европарламенте, или где-то еще по поводу тех или иных внутренних вопросов нашей страны. Внутренние дела любой страны, как известно, не могут быть предметом беспокойства и обсуждения в международных инстанциях, которых совершенно не касаются. Когда же это происходит, можно со всеми основаниями утверждать, что имеет место грубое вмешательство в дела государства. Вмешиваться во внутренние дела Азербайджана европейские организации любят и делают это с удовольствием.

Принимая на днях главу МИД Турции, тоже, как известно, постоянно избирающуюся мишенью для европейской критики, Президент Ильхам Алиев достаточно жестко высказался в адрес Совета Европы, назвав отношение к Азербайджану и принимаемые в связи с нашей страной негативные резолюции политическим заказом.

"На протяжении почти 20 лет в различные периоды, выполняя политический заказ, Азербайджан избирали мишенью, о нас измышляют и распространяют невероятную ложь. Азербайджан представляют как отсталую страну, происходящие в Азербайджане позитивные процессы не учитываются. Азербайджан пытаются представить лишь в черных красках и вновь, опираясь на необоснованные, сфальсифицированные данные, публикуют доклады и принимают резолюции", - сказал глава государства.

Он назвал все обвинения ложью, посоветовав СЕ заняться правами человека, например, в Армении, где они грубо нарушаются.

Права человека в соседней стране нарушались всегда - и при прежнем режиме, и при новой власти. Убийства журналистов, давление на СМИ, приговоры политическим противникам, грубое устранение соперников и тому подобное - все это практиковалось при всех режимах. Апрельский переворот 2018 года ничего не изменил в этом плане. Просто политические репрессии, в отличие от прежних лет, сегодня мотивируются и проводятся под лозунгом борьбы с коррупцией.

Ни в коей мере не защищаем карабахский клан, который на протяжении двадцати лет грабил Армению. На руках и Роберта Кочаряна, и Сержа Саргсяна невинная кровь мирных жителей Карабаха, азербайджанских детей и стариков. Но вопрос в том, что указанные лица преследуются новыми властями вовсе не за преступления, совершенные против человечности в годы Карабахской войны. И даже не за то, что довели саму Армению до края пропасти. Преследуются "бывшие" исключительно по политическим мотивам, так как представляют угрозу для правления премьера-неудачника. События 1 марта - это лишь предлог, за которым можно спрятать жажду мести Никола Пашиняна за пережитые в заключении унижения. Недавно в СМИ всплыли некоторые подробности того, что пришлось испытать нынешнему премьеру, а тогда оппозиционном журналисту, в застенках "Нубарашена". Подробности для публикации только с пометкой "18+".

Кстати, тогда тоже международная общественность не сильно была озабочена судьбой журналиста, приговоренного по политическим мотивам. Видимо, памятуя об этом, сегодня Никол сам спокойно расправляется с противниками, зная, что его действия не вызовут резонанса. Европейским ревнителям прав человека совершенно нет дела до того, что творится в Армении, потому что им нет дела до самой Армении.

Европейские критики нашей страны не замечают никаких любопытных нюансов в якобы борьбе Пашиняна с коррупцией? Им не известно, что за два года популистских репрессий никто из коррупционеров не был наказан? Вытрясаемые из них деньги - это тоже нарушение прав человека, потому что совершаются эти действия не решением суда, а после личных встреч с чиновниками Пашиняна или с ним самим, то есть под угрозой. Возьмем, например, скандально известного Сашика, брата Сержа Саргсяна, крупного мошенника и афериста. Мошенник откупился от "справедливого возмездия" 20 миллионами долларов.

Никол Пашинян, оставив насущные проблемы своей страны, сосредоточился на мести политическим противникам и членам их семей. Родственники бывших президентов выискиваются по всему миру, Ереван предпринимает неимоверные усилия, тратит большие средства для того, чтобы доставить их в Армению и удовлетворить жажду мести одного человека. При этом те коррупционеры, кто, скажем так, поделился, продолжают спокойно жить в "постреволюционной" Армении.

Пашинян не особо церемонится и с оппозицией. Политические убийства в современной Армении стали чем-то обыденным. Месяц назад в Ереване в своей квартире был найден убитым экс-директор Службы нацбезопасности Георгий Кутоян. Таинственная смерть Кутояна все еще не раскрыта, в версии следствия о самоубийстве столько странностей и нестыковок, что в нее никто не верит. Известно, что экс-глава СНБ намеревался присоединиться к группе защитников Роберта Кочаряна.

Вообще, громкие политические убийства и самоубийства (в том числе, недоказанные) в период премьерства Никола Пашиняна стали частым явлением. Каро Карапетян ("Ювеци Каро" - предприниматель, бывший депутат), Николай Габриелян ("Гази Коля"), Ашот Карапетян (начальник городского управления полиции Еревана, генерал-майор), Айк Арутюнян (бывший начальник полиции, генерал-полковник), Георгий Кутоян (бывший директор СНБ) - все эти лица, как пишут армянские СМИ, стали жертвами политических репрессий.

Кто-то может возразить, что вышеуказанные лица, мол, все коррупционеры и жулики, поэтому европейские правозащитники и евроструктуры не реагируют на подобные случаи. Но ведь они не проявляют интереса и в тех случаях, когда дело касается любимых "клиентов" ревнителей свободы слова на Западе - журналистов и блогеров.

Не перечислить, сколько раз Азербайджан становился объектом истеричных нападок и безосновательной критики в связи с надуманными проблемами. Армению же эта критика обходит стороной, хотя давление на СМИ и блогосферу - совершенно обыденное явление для этой страны.

Все это до такой степени на поверхности, что нельзя не удивляться тому, как демонстративно этого не замечают в Европе. Как не заметили, например, смерти в камере тюрьмы "Нубарашен" координатора сайта Haynews.am Мгера Егиазаряна. Егиазарян скончался после двухмесячной голодовки, которая так и не помогла ему привлечь внимание европейских правозащитников к нарушению своих прав. Политических оппонентов в Армении по старой доброй традиции избивают, калечат, устраивают травлю и провокации. И, что важно, - делается все это совершенно открыто. Почему? Вопрос, конечно, интересный.

Объектом постоянного давления является блогер и оппозиционный активист Нарек Малян. Созданная им партия "Адеквад" борется против влияния фонда Сороса. Недавно он вновь был задержан без особых причин.

А теперь о журналистах, свобода слова и выражения для которых имеет очень жесткие рамки, определенные властями.

Большой шум в Армении, но не в евроструктурах, вызвало нападение в прошлом году на офис Пресс-клуба "Хаели". Причиной нападения на клуб со стороны группы молодых псевдопатриотов послужил заголовок статьи, посвященной выступлению Президента Ильхама Алиева на заседании Валдайского клуба.

Блогер Нарек Мутафян провел два месяца под арестом за поддержку Кочаряна. Сатик Сейранян, глава Союза журналистов Армении и редактор сайта 168.ам в декабре прошлого года был вызван в СНБ за опубликованную на сайте информацию. Сайт сообщил о резком падении рейтинга Пашиняна, и властям это не понравилось.

Вот совсем свежий случай - возбуждено дело против владельца "5-го канала" Армена Тавадяна. Он обвиняется в даче взяток свидетелям по делу о событиях 1 марта 2008 года (?), имущество журналиста арестовано. Ни у кого в Армении, как свидетельствуют публикации в армянских СМИ, не вызывает сомнений, что Тавадян преследуется по политически мотивам.

Не так давно в Ереване средь бела дня были задержаны и доставлены в полицию четверо армянских оппозиционеров - основатели партии "Адеквад" Артур Даниелян и Константин Тер-Накалян, а также Григор Минасян и Азат Адамян. Через несколько часов их освободили, предварительно вытряся всю информацию, все контакты и прочие данные из их телефонов. Теперь представляющие угрозу для власти активисты будут находиться под постоянным контролем. Что, конечно же, незаконно. Кто-нибудь это заметил? Нет.

И уж совсем ни в какие рамки не вписывается вакханалия, устроенная вокруг вопроса Конституционного суда. Премьер-министр Пашинян устроил травлю главы и судей КС, и проблема дошла до таких безобразных размеров, что ее наконец заметили в Венецианской комиссии и слегка пожурили Ереван. В ПАСЕ тоже немного поругали, нежно так, чтоб не обидеть. Поясним: глава КС - человек Сержа Саргсяна, но сместить его по своей воле Пашинян не может - мешает все та же конституция. И теперь премьер собирается ее переписать, а параллельно применяет всевозможные запрещенные приемы. А чтобы применять эти приемы стало еще комфортнее, на 5 апреля назначен референдум по изменениям в конституцию, которые позволят Пашиняну расправиться с неугодными руками народа.

По подсчетам армянских правозащитников, в стране насчитывается до 70 политзаключенных. Эти подсчеты были сделаны до прихода к власти Пашиняна. После же его воцарения прежний список дополнился, а по пашиняновской амнистии на свободу вышли только уголовники и террористы.

Все это - следствие мягкого отношения к вопиющим нарушениям, имевшим место в этой стране все годы независимости. Помнится, в период "электромайдана", когда жестко и грубо подавлялись акции протеста, представители "расквартированных" в Ереване западных стран отделывались от журналистов общими фразами, лепетали что-то, никого не осуждая и не давая оценок. Лейтмотивом всех комментариев было: это внутреннее дело Армении, и мы не можем в него вмешиваться.

Поразительно, не правда ли? Такая предупредительность по отношению к внутренним делам Армении и нескрываемое грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Такая же глухота и слепота поражает европейские структуры, когда дело касается Грузии, Украины, стран Прибалтики. Мы уже не говорим о самих странах Евросоюза, которые категорически неподсудны.

Двойные стандарты - это серьезная проблема. И евроструктурам стоит задуматься о том, насколько такие подходы вредят самому имиджу матушки Европы. Какое-то время она служила маяком для постсоветских стран после распада Союза, но очень скоро стало ясно, что этот маяк светит одинаково далеко не всем.

Зульфугар Ибрагимов