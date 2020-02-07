Азербайджан не будет подстраиваться под абсурдные требования деградирующих западных структур
Накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял турецкую делегацию, возглавляемую главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. На встрече помимо вопросов двусторонних отношений была затронута тема отношений евроструктур к нашим странам.
Не секрет, что уже давно Совет Европы избрал Азербайджан и Турцию мишенью для критики и "воспитательной работы". ПАСЕ, Европарламент, Еврокомиссия то и дело принимают резолюции и решения, основанные на неверной информации, инициируют какие-то расследования и обсуждения по вопросам, касающимся Азербайджана, но не отражающим реального положения дел. Двойные стандарты стали уже привычным инструментом, применяемым в отношении Баку и Анкары.
Президент Ильхам Алиев с сожалением отметил, что в Совете Европы происходит процесс деградации. "Эта организация теряет свое значение на международной арене. Она не в состоянии оказывать какое-либо влияние на происходящие в мире процессы. Авторитет организации очень упал, и главной причиной этого, наверное, являются господствующие в ней лицемерие, двойные стандарты и несправедливость", - сказал глава государства, добавив, что азербайджанский народ давно утратил надежды на эту организацию.
"Двойные стандарты в мировой политике - явление не новое. Но в отношении Азербайджана и Турции в последние годы эти подходы применяются в явно откровенной форме", - сказал в беседе с Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.
По словам политолога, не существует страны, у которой нет никаких проблем, идеальных государств не бывает. Но не видеть того, что происходит у себя под носом, и заниматься "воспитательной работой" среди стран, хоть и являющихся членами Совета Европы, но расположенных гораздо дальше географически, - такой подход вызывает уже не только удивление, но и откровенно наводит на мысль о том, что делает это конкретно с целью дискредитации нашей страны и удара по ее имиджу и интересам.
Все, в чем обвиняют Азербайджан, происходит и в самой Европе, отметил Садыхов. Мы видим, что происходит во Франции, как обращаются с митингующими, с какой жестокостью разгоняют манифестации.
"Бывают раненые, покалеченные, арестованные. И разгоняют в европейских странах акции не "нежно", не уговорами, а используя брандспойты, дубинки, выбивают глаза. Все это происходит на протяжении длительного времени на глазах всего мира.
Я уже не говорю об Армении, где премьер-министр под видом борьбы за справедливость и восстановление какой-то там объективности, на самом деле устраняет с арены политических соперников. Сейчас очередь дошла и до его собственных назначенцев, журналистов и судебных органов. Все это не замечается, на это закрываются глаза", - сказал наш собеседник.
Садыхов подчеркнул, что то же самое делается и в отношении Турции. Президент Ильхам Алиев на встрече хоть и не стал детализировать, говоря о том, что знает о причинах, но, по мнению политолога, тут, несомненно, подразумевался и религиозный фактор. Кроме того, наши страны в последние годы заметно активизировались на международной арене, что тоже не может нравиться определенным кругам в Европе.
"Но что тут поделать. Не плестись же Азербайджану и Турции в хвосте мировых процессов ради того, чтобы быть симпатичными Совету Европы и ПАСЕ", - заключил Фикрет Садыхов.
Лейла Таривердиева
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