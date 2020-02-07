Накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял турецкую делегацию, возглавляемую главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. На встрече помимо вопросов двусторонних отношений была затронута тема отношений евроструктур к нашим странам.

Не секрет, что уже давно Совет Европы избрал Азербайджан и Турцию мишенью для критики и "воспитательной работы". ПАСЕ, Европарламент, Еврокомиссия то и дело принимают резолюции и решения, основанные на неверной информации, инициируют какие-то расследования и обсуждения по вопросам, касающимся Азербайджана, но не отражающим реального положения дел. Двойные стандарты стали уже привычным инструментом, применяемым в отношении Баку и Анкары.

Президент Ильхам Алиев с сожалением отметил, что в Совете Европы происходит процесс деградации. "Эта организация теряет свое значение на международной арене. Она не в состоянии оказывать какое-либо влияние на происходящие в мире процессы. Авторитет организации очень упал, и главной причиной этого, наверное, являются господствующие в ней лицемерие, двойные стандарты и несправедливость", - сказал глава государства, добавив, что азербайджанский народ давно утратил надежды на эту организацию.

"Двойные стандарты в мировой политике - явление не новое. Но в отношении Азербайджана и Турции в последние годы эти подходы применяются в явно откровенной форме", - сказал в беседе с Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

По словам политолога, не существует страны, у которой нет никаких проблем, идеальных государств не бывает. Но не видеть того, что происходит у себя под носом, и заниматься "воспитательной работой" среди стран, хоть и являющихся членами Совета Европы, но расположенных гораздо дальше географически, - такой подход вызывает уже не только удивление, но и откровенно наводит на мысль о том, что делает это конкретно с целью дискредитации нашей страны и удара по ее имиджу и интересам.

Все, в чем обвиняют Азербайджан, происходит и в самой Европе, отметил Садыхов. Мы видим, что происходит во Франции, как обращаются с митингующими, с какой жестокостью разгоняют манифестации.

"Бывают раненые, покалеченные, арестованные. И разгоняют в европейских странах акции не "нежно", не уговорами, а используя брандспойты, дубинки, выбивают глаза. Все это происходит на протяжении длительного времени на глазах всего мира.

Я уже не говорю об Армении, где премьер-министр под видом борьбы за справедливость и восстановление какой-то там объективности, на самом деле устраняет с арены политических соперников. Сейчас очередь дошла и до его собственных назначенцев, журналистов и судебных органов. Все это не замечается, на это закрываются глаза", - сказал наш собеседник.

Садыхов подчеркнул, что то же самое делается и в отношении Турции. Президент Ильхам Алиев на встрече хоть и не стал детализировать, говоря о том, что знает о причинах, но, по мнению политолога, тут, несомненно, подразумевался и религиозный фактор. Кроме того, наши страны в последние годы заметно активизировались на международной арене, что тоже не может нравиться определенным кругам в Европе.

"Но что тут поделать. Не плестись же Азербайджану и Турции в хвосте мировых процессов ради того, чтобы быть симпатичными Совету Европы и ПАСЕ", - заключил Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева