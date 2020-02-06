В Совете Европы происходит процесс деградации.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

По словам главы государства, в прошлом месяце в Страсбурге на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы представители Турции в полном составе поддержали правое дело Азербайджана, еще раз проявив солидарность. "Они еще раз продемонстрировали, что действительно выступают за справедливость. В свою очередь и делегация Азербайджана всегда поддерживает Турцию. Мы с вами, как люди, осуществлявшие деятельность в Парламентской Ассамблее Совета Европы, хорошо знаем эту организацию. К сожалению, на протяжении 20 лет эта организация избрала мишенью Азербайджан, а Турцию - в течение еще большего времени. Помню, когда я впервые приступил к деятельности в Парламентской Ассамблее Совета Европы в качестве руководителя азербайджанской делегации, моим первым шагом стала организация встречи азербайджанской и турецкой делегаций. В первый же день мы встретились и договорились постоянно поддерживать друг друга во всех вопросах. Считаю, что, к сожалению, с того времени в Совете Европы происходит процесс деградации. Эта организация теряет свое значение на международной арене. Она не в состоянии оказывать какое-либо влияние на происходящие в мире процессы. Авторитет организации очень упал, и главной причиной этого, наверное, являются господствующие в ней лицемерие, двойные стандарты и несправедливость", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Честно говоря, азербайджанский народ давно утратил надежды на эту организацию, добавил глава государства. "Потому что на протяжении почти 20 лет в различные периоды, выполняя политический заказ, Азербайджан избирали мишенью, о нас измышляют и распространяют невероятную ложь. Азербайджан представляют как отсталую страну, происходящие в Азербайджане позитивные процессы не учитываются. Азербайджан пытаются представить лишь в черных красках и вновь, опираясь на необоснованные, сфальсифицированные данные, публикуют доклады и принимают резолюции. Якобы в Азербайджане есть политзаключенные, якобы в Азербайджане чинят препятствия демократическому процессу. Все это - ложь, в Азербайджане нет политзаключенных, мы это хорошо знаем. А страны, где имеются политзаключенные, остаются без внимания. Могу привести в пример Армению. Уже больше года бывший президент Армении арестован, он был арестован после того, как заявил о желании заниматься активной политикой, и уже больше года содержится в тюрьме. Под следствием находится также президент, который руководил Арменией два года назад. В отношении него возбуждено уголовное дело и, согласно распространенной в печати информации, его дело передано в суд. Главная причина заключается в том, что бывшие президенты подвергли критике деятельность нынешней власти. В Армении арестовывают журналистов. Как мне сообщили, недавно был арестован руководитель медиаоргана. Несколько месяцев назад один из журналистов начал акцию голодовки в тюрьме и скончался от голода. Однако ни один из этих фактов не учитывается в Совете Европы. Почему? Почему к Армении проявляют одно отношение, а к Азербайджану и Турции - другое? Мы хорошо знаем ответ на этот вопрос, и еще раз хочу отметить: было бы хорошо, если бы Совет Европы занялся этими вопросами. Пусть Совет Европы обратит внимание на полицейскую жестокость, насилие, убийство полицией людей в ведущих европейских странах, осудит эти страны, сделает замечание их правоохранительным органам. Мы этого не слышим. Мы видим по телевидению: можно сказать, регулярно в ведущих европейских столицах людей избивают, притесняют, оскорбляют, убивают, выкалывают им глаза, травят собаками, давят лошадьми. Якобы это демократия. Когда мы сейчас говорим об этом, - я часто открыто говорил об этом прибывшим из Европы лицам, пытавшимся критиковать нас, - они не отвечают, молчат. Но, выйдя из кабинета, вновь начинают свою неприглядную деятельность и пытаются запятнать нас. Конечно, мы не можем терпеть это. Мы ведем борьбу вместе с Турцией, так же, как вели борьбу вместе с вами", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Вы были избраны на высокий пост в Совете Европы, являлись президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы, отметил он. "При вас в этой организации демонстрировалась справедливая позиция. Вы не позволяли, чтобы она становилась инструментом в чьих-то руках. Как очень уважаемый и независимый человек, вы выдерживали давление и проводили независимую политику. Поэтому в тот период Совет Европы словно восстанавливал свой настоящий облик. Но еще раз хочу сказать: сегодня эта организация, к сожалению, не обладает никаким авторитетом, принятые ею решения для нас абсолютно несущественны. Принятая в связи с Азербайджаном последняя резолюция не представляет для нас никакого значения, для нас она имеет ценность не большую, чем клочок бумаги. Мы не принимаем ни одно из прозвучавших там надуманных обвинений и не будем выполнять ни одного из их "требований"", - заявил Президент Ильхам Алиев.