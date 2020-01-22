В Армении ширится политический скандал, связанный с убийством бывшего директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна.

После всех выкладок правоохранительных и следственных органов армянские СМИ обращают внимание на тот факт, что Кутоян не участвовал ни в каких политических процессах и не имел никаких мотивов к самоубийству. 40 выстрелов в стену, бутылка коньяка - все это декорации, при которых происходит в Армении уже не первое политическое убийство.

Судя по всему, следствие находится в тупике. И главный вопрос, на который не могут ответить следователи и криминалисты, - почему выстрелы - а их было 40 (!) - не слышал никто из соседей многоквартирного дома. Эта загадка породила различные версии, но разгадать ее не удается.

По мнению аналитиков, приводимые следствием факты не столь важны в данном случае, важна атмосфера, в которой произошло преступление. Никол Пашинян теряет позиции, команда ставит ему палки в колеса, а 20 соратников собираются покинуть фракцию "Мой шаг". Одновременно активизируются недавно смещенный с поста начальник СНБ Артур Ванецян и олигарх Гагик Царукян. Одним словом, для Никола сложилась крайне неблагоприятная ситуация.

Больше всего армян удивляет, что Никол Пашинян до сих пор не выразил соболезнования родным Кутояна. Почему?

Несколько прояснили ситуацию заявления команды Сержа Саргсяна. Георгий Кутоян хотел присоединиться к группе защитников экс-президента, заявил журналистам зампред Республиканской партии Армен Ашотян, назвав случившееся позором для властей и добавив, что Пашинян хочет превратить это убийство в повод для охоты на ведьм.

Вообще, громкие убийства и самоубийства (в том числе, недоказанные) в период премьерства Никола Пашиняна стали частым явлением. И это не случайно. Хотя революция и была провозглашена бархатной, а в качестве ее лозунга избран девиз "любовь и толерантность", реальность оказалась прямо противоположной.

Все это формирует атмосферу, в результате которой не могут не прозвучать выстрелы и не появиться жертвы. Каро Карапетян ("Ювеци Каро" - предприниматель, бывший депутат), Николай Габриелян ("Гази Коля"), Ашот Карапетян (начальник городского управления полиции Еревана, генерал-майор), Айк Арутюнян (бывший начальник полиции, генерал-полковник), Георгий Кутоян (бывший директор СНБ). Все эти лица, как пишут армянские СМИ, - жертвы "бархатной" революции Никола Пашиняна.

Лидер партии "Национальная безопасность" Гарник Исагулян тоже считает, что смерть Кутояна связана с морально-психологической ситуацией в Армении. По его мнению, все недавние загадочные смерти в некотором роде являются следствием того факта, что те, кто идет на такой шаг, видя опасные направления развития страны, не только не могут противостоять этому, но и жертвуют собой, привлекая тем самым внимание общественности к опасной ситуации. В этом плане бывший директор СНБ РА Артур Ванецян тоже в опасности, считает Исагулян.

О том, насколько низко опустилась планка благоговения перед "революционным" премьером, можно судить, например, по записи в Facebook эксперта Артура Минасяна.

"Ты - океан разума, с глубины своего Марианского желоба постоянно ораторствуешь о беспрецедентных чудесах и осуществлении впервые всего на свете и в истории. Твоя кадровая политика - катастрофа, философия пуста, твой единственный повод для хвастовства - сравнение с бывшими преступниками и твое положительное отличие от них. И в этих условиях поверхностности твои напыщенные речи, звучащие из глубины океана, смешны, Никол", - написал Минасян.

Проще говоря, независимо от того, к какому выводу придет следствие, убийством или самоубийством будет названа смерть Кутояна, в обоих случаях этот инцидент будет означать начало политической смерти Никола Пашиняна.

Зульфугар Ибрагимов