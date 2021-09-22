Толпа силовиков, журналисты за ограждением: страх и "демократия" по-пашиняновски

Высокопоставленные официальные лица Армении по случаю 30-летия независимости сегодня посетили военный пантеон "Ераблур".

Кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в мероприятии приняли участие спикер парламента Ален Симонян, вице-премьер республики Сурен Папикян, военный преступник, главарь сепаратистов Араик Арутюнян, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и начальник Генштаба вооруженных сил республики Артак Давтян.

Примечательно, что Пашинян, всегда бахвалившийся тем, что дважды был избран на должность по истинной воле народа, и высокими оценками законности выборов, в очередной раз наглядно продемонстрировал, что серьезно побаивается своих избирателей. Так, народный премьер посетил "Ераблур" в сопровождении множества телохранителей и полиции.

Помимо этого, журналистам в военном пантеоне "Ераблур" не позволили освещать визит высокопоставленных чиновников. Их согнали вместе на небольшой участок и огородили красными лентами, после чего перед ними встали полицейские в красных беретах, которые не позволяли журналистам покидать территорию. Да, и такое бывает в "демократичной и славящейся своими древними либерально-демократическими традициями" Армении.

Сотрудники Полиции не ответили на вопрос, почему журналистам не позволяют продвинуться вперед.

Обладатель так называемого "стального мандата" вообще в последнее время все больше наращивает число охранников вокруг себя. Неужели сталь гнется, и есть реальная опасность для бархатной тушки народного избранника? Врочем, учитывая, произошедшие в ходе посещения пантеона инциденты, и комментарии в соцсетях и на телеграм-каналах под новостью о визите Пашиняна, его опасения не безосновательны.

Так, собравшиеся в "Ераблуре" родители погибших военнослужащих заявили, что у Пашиняна нет права посещать это место. Отец погибшего военнослужащего, младшего сержанта Левона Галстяна Армен Галстян сказал в беседе с журналистами следующее: "Не хотим, чтобы турок Пашаев приходил в очаг наших детей. Это дом наших детей, а он - незваный гость. Я стою здесь, чтобы турок Пашаев не дошел до моего Левы, разобью ему камнем голову".

После этого интервью к отцу погибшего военнослужащего подошли полицейские, которые увели его с территории в неизвестном направлении. Другие родители погибших хоть и разделяли это мнение, однако когда к ним подошли журналисты, потребовали их не снимать. Вот такая вот сплоченность и взаимная любовь между властями и народом в Армении.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему подвергли приводу одного из родителей погибших военнослужащих, министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян решил прикинуться шлангом и ответил, что не видел, чтобы из пантеона кого-либо выводили, и не может комментировать то, чего не видел.

На вопрос о том, как он оценивает тот факт, что журналистам не разрешили освещать визит официальных лиц, Думанян сказал, что это не его решение, мол у каждого мероприятия есть свои особенности, в том числе по части обеспечения безопасности. При этом он особо отметил, что никто никого не боится. Помнится, летом, Ален Симонян, который на тот момент еще был вице-спикером парламента, также заявлял, что власти Армении получили "стальной" мандат, им нечего бояться. Однако факты, в том числе сегодняшнее мероприятие, показывают, что это утверждение не соответствует действительности.

Талех Агавердиев