После побега генералитет ВС Армении признал неизбежность поражения

17 октября мы отметили большой праздник - первую годовщину освобождения от армянской оккупации города Физули. Все мы помним ту радость и воодушевление, которое пережили год назад, услышав из уст главы государства: "Город Физули освобожден от захватчиков, Физули наш, Карабах - это Азербайджан!"

Освобождения Физули от врага ждали в первые дни войны, большинству из нас, не искушенным в вопросах военной стратегии и тактики, казалось, что это было бы логично и естественно. А самое главное, как говорили потом военные, так же рассуждал и противник, непоправимо обманувшийся в своих ожиданиях.

Как сказал накануне на встрече с общественностью Физулинского района Президент Ильхам Алиев, освобождение Физули - это историческое событие, а дата 17 октября займет особое место в многовековой истории азербайджанского народа. Освобождение Физули, по его словам, имело очень большое значение, потому что это был крупный населенный пункт. Глава государства отметил, что за Физули несколько дней шли ожесточенные бои, враг оказывал сопротивление, но, несмотря на это, Вооруженные силы Азербайджана выполнили свою историческую миссию.

Значение освобождения города Физули одновременно связано со стратегическим расположением города. После того, как Физули перешел под наш контроль, открылись более широкие возможности для наступления на Шушу, сказал азербайджанский лидер. Враг закреплялся здесь на протяжении 30 лет, был напуган, увидев, что наши солдаты и офицеры готовы идти на смерть ради освобождения родных земель. "Наши отважные солдаты и офицеры, ценой своей жизни и крови преодолевшие эти укрепления, еще раз продемонстрировали врагу величие азербайджанского народа", - подчеркнул глава государства.

По его словам, после освобождения Физули случаи дезертирства в армянской армии получили еще больший размах. Враг понял, что не устоит и что путь к освобождению нами других городов и районов открыт.

"Освобождение города Физули придало нам дополнительные моральные силы. Проявив большую самоотверженность, Вооруженные силы Азербайджана после этого успешно продолжили свою спасительную миссию. Спустя три дня после освобождения Физули был освобожден город Зангилан, через пять дней после этого - Губадлы, далее мы вышли к Лачинскому коридору, и, таким образом, исход войны ни для кого не являлся секретом... Несмотря на давление, все заявления и в период оккупации и во время войны, ни одна сила не смогла устоять перед нами. Мы разгромили армянскую армию, положили конец армянской мифологии, доказали всему миру, на что способна "непобедимая армянская армия", и показали ему величие нашего народа. Эта славная Победа вечно будет жить в многовековой истории Азербайджана", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

О подробностях событий тех дней, их значении и нюансах мы побеседовали с военным экспертом, бывшим командиром корпуса, кавалером ордена "Азербайджанское знамя", полковником запаса Шаиром Рамалдановым.

Освобождение азербайджанских территорий осуществлялось по заранее разработанному плану. Все элементы этого плана, все сценарии, которые могли возникнуть при переходе к силовому варианту, отрабатывались на широкомасштабных учениях. Все эти учения проводились по сценариям, максимально приближенным к условиям выполнения той или иной операции. Планы учений утверждались Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым.

Выбранные направления развития контрнаступательной операции Азербайджанской армии действительно ввели в заблуждение противника, а в некоторой степени и нашу общественность, ожидавшую освобождения Физули еще в начале войны. Мы пошли другим путем, решение о котором было принято Верховным главнокомандующим на основе поступающих ему анализов и информации. И все принятые решения были правильными. Они позволяли нашей армии успешно продвигаться и одновременно держать в напряжении группировку противника, сосредоточенную в направлении Агдама, Ходжавенда и Агдере. Противник тоже ждал, что мы сразу пойдем по самому короткому пути, но обманулся.

Мы еще долго будем анализировать операции Азербайджанской армии, еще много новых фактов будут выходить на поверхность. Сегодня, когда мы, год спустя, заново переживаем события тех дней, снова и снова подчеркиваем правильность решений, выбранных Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

В Физули противник за годы оккупации хорошо укрепился. Но то, что Азербайджанская армия постоянно меняла направления наступления, спутало карты армянам. Противник не знал, какое направление будет выбрано следующим и какое станет главным. А главное направление было в мыслях только у Верховного главнокомандующего. Когда мы пробили южное направление, освободили Джебраил, Гадрут, армяне ждали, что мы пойдем дальше, но ошиблись - Азербайджанская армия пошла на Физули. Это было неожиданным для противника, потому что после того, как был освобожден Худаферин, армяне ждали, что мы и дальше все усилия сосредоточим на этом направлении.

Физули был самым крупным из освобожденных населенных пунктов. Вся сеть дорог, которая имелась в этом направлении, перешла под контроль наших подразделений, все высоты контролировались нами. Освобождение хорошо укрепленного и обороняемого армянами населенного пункта было демонстрацией высокого военного искусства.

Освобождение города Физули еще больше упрочило шушинское направление контрнаступательной операции Азербайджанской армии. После освобождения Физули и ряда сел появились элементы окружения крупной группировки, которая находилась в Агдаме, Ходжавенде и Агдере. Пашинян сам говорил о том, что генералитет ВС Армении обратился к нему и признался в неспособности противостоять наступательным действиям Азербайджанской армии и угрозе окружения крупной группировки в количестве 25 тысяч личного состава.

В этом стратегическое значение освобождения Физули.

Нельзя не сказать об огромном морально-психологическом значении физулинской операции. Вообще, морально-психологический фактор в определенной степени можно назвать центральным звеном любых боевых действий. На подъеме морального и боевого духа войска могут реализовать самую сложную задачу, проявив на практике все, чему были обучены. И наоборот - как бы солдат не был подготовлен, если он не обладает боевым духом, то не сумеет показать, на что способен. Взятие Физули повысило боевой дух наших бойцов, придало им сил. На армян же оно оказало обратное действие. Моральный дух противника падал прямо пропорционально подъему духа Азербайджанской армии. По мере продвижения наших войск дух противника падал, армяне не были способны организовать сопротивление, нарушалось управление обороной. Факты дезертирства перестали быть единичными, а превратились в массовое бегство. Мы помним сообщения тех дней о том, что такой-то батальон или полк ВС Армении снялся с места и ушел, оставив позиции. Это уже не были 5-10 человек, это были целые войсковые подразделения.

Физулинское направление имело большое значение и с геополитической точки зрения. Азербайджан показал, что своими силами может вести боевые действия. С начала контрнаступательной операции он ни на шаг не отступил и каждый день освобождал новые и новые населенные пункты.

В разговорах с нашими военными, участниками войны, часто слышал от них мысль, что они очень торопились, опасаясь, как бы их не остановили. Все мы помним апрельские бои 2016 года. Поэтому личный состав рвался вперед, чтобы, если дадут команду "стоп", успеть сделать еще один шаг, взять еще одну высоту, освободить еще один населенный пункт. Но управляющий всеми процессами Верховный главнокомандующий довел дело до логического конца - до Победы. И освобождение Физули - одно из важных звеньев на пути к ней.

Лейла Таривердиева