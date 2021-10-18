Тбилисская телебашня окрасилась в цвета флага Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по случаю 30-й годовщины восстановления независимости Азербайджана телебашня, расположенная в парке Мтацминда, считающемся самой высокой точкой в Тбилиси, окрасилась в синий, красный и зеленый цвета, являющиеся цветами азербайджанского флага.