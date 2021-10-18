Сахиба Гафарова встретилась с делегацией НАТО

18-октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с делегацией, которую возглавляет заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и вопросам безопасности, специальный представитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова приветствовала гостей, прежде чем отметить активное участие Азербайджана в программе НАТО "Партнёрство во имя мира". В течение прошедшего периода успешно сотрудничество развивалось между сторонами. Азербайджан вносит свой вклад в обеспечение мира в международном масштабе, и, будучи ассоциированным членом НАТО, энергично участвует в миротворческих миссиях Альянса. Как подчёркивал Президент Азербайджана, наше участие в миротворческих операциях НАТО составляет важную составную часть сотрудничества между нашей страной и этой организацией, и, с этой точки зрения, следует особо отметить то, что азербайджанские солдаты до последнего дня служили в Афганистане плечом к плечу с военнослужащими НАТО. Азербайджан также активен в программе НАТО "Женщины, мир и безопасность".

Затронув тему взаимоотношений Азербайджана с Парламентской ассамблеей НАТО, спикер Сахиба Гафарова сообщила о тесном сотрудничестве между ними и об участии делегации Милли Меджлиса в сессиях и семинарах Ассамблеи.

Гафарова также информировала посетителей об исторической победе, которую Азербайджан одержал в Отечественной войне. Она сказала, что Армения почти тридцать лет удерживала в оккупации 20 процентов территории Азербайджана. В прошлом году же азербайджанская армия, ведомая Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, своими силами освободила земли своей страны и, одновременно, исполнила связанные с данным вопросом резолюции Совета безопасности ООН. Сегодня Карабахский конфликт уже отошёл в область истории. Наша страна сейчас ведёт восстановительные и строительные работы, возводит аэропорты, мосты, прокладывает дороги и создаёт прочую инфраструктуру в Карабахе. Азербайджан желает восстановления мира и безопасности в регионе, а вот Армения, между тем, продолжает совершать провокации. По словам Сахибы Гафаровой, Армения до сих пор не представила карт минных полей, хотя с подписания заявления от 10-го ноября уже, можно сказать, прошёл почти целый год. Это - грубое нарушение международного гуманитарного права.

Зампомощника Генсека НАТО по политическим вопросам и вопросам безопасности, спецпред по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина сообщил, что это - его первый визит в Азербайджан. Коломина поздравил Гафарову с Днём восстановления независимости и выразил удовлетворение прогрессом, увиденным им в нашей стране. Хотя визиты и затруднены по причине пандемии, продолжал Коломина, но его текущий визит в регион всё же начат, причём, начат по поручению Генсека ООН. Гость выразил признательность Азербайджану за участие в миротворческой миссии в Афганистане и сообщил о большой важности, придаваемой сотрудничеству с нашей страной как ассоциированным членом Альянса. Коломина высоко оценил отношения между НАТО и Азербайджаном.

Во встрече принимали участие глава делегации Милли Меджлиса в ПА НАТО и председатель парламентского комитета Зияфет Аскеров, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.