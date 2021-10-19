Сахиба Гафарова встретилась с послом Греции в Азербайджане

19-го октября председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Греции в Азербайджане Николаосом Пиперигосом.



Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса,

спикер поделилась мыслями о текущем положении в двусторонних политических, экономических и гуманитарных взаимоотношениях, отметила роль законодательных органов в их развитии и упомянула деятельность групп дружбы двух парламентов.



Сахиба Гафарова всесторонне информировала посла Греции о победе, которую Азербайджан одержал в 44-дневной Отечественной войне, и о новом положении, сложившемся в регионе.



Как она сказала, в 2020-м году азербайджанская армия под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли, на протяжении почти тридцати лет оккупированные Арменией. Азербайджан не только восстановил собственную территориальную целостность, но заодно и самостоятельно исполнил четыре резолюции Совета безопасности ООН.

"Карабахский конфликт отныне - эпизод истории, а для нашей страны начался новый этап, - сказала председатель Милли Меджлиса. - Азербайджан восстанавливает все наши территории, подвергшиеся разгрому за время армянской оккупации и освобождённые по итогам Отечественной войны".



Сказав это, Гафарова подчеркнула, что Азербайджан желает мира и безопасности в регионе, что Азербайджан открыт для сотрудничества и является мультикультуральной страной.



Посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигос выразил признательность за встречу и поздравил Азербайджан с тридцатилетием восстановления независимости.

"Греция придаёт большое значение развитию отношений с Азербайджаном, а парламенты обладают огромной ролью в этом процессе", - сказал Пиперигос.



Во время беседы также имел место обмен мнениями на другие темы, представляющие для сторон взаимный интерес.