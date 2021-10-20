Глава СГБ Азербайджана встретился с вице-президентом Красного Креста

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, председатель Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев принял 19 октября делегацию во главе с вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Жилем Карбонье, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на сайт СГБ.

На встрече были обсуждены связи Азербайджана и МККК, а также представляющие взаимный интерес вопросы по гуманитарной миссии, осуществляемой этой организацией.

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