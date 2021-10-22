Электромобили раздора

Плачевное экономическое состояние, в котором на протяжении 30 лет находится Армения ввиду оккупации азербайджанских территорий, никак не сдвинется с места. Есть ряд причин, почему это не происходит, даже когда Азербайджан освободил свои земли и было предложено открыть все коммуникации на Южном Кавказе. Во-первых, Армения по непонятным причинам пока противится подписать мирный договор и наладить отношения с соседними странами, во-вторых, главная причина - правительство совершенно не разбирается в подконтрольных им сферах. В Ереване совсем не умеют ни управлять, ни просто организовывать работу, а деньги, которые пока есть, тратятся на ненужные вещи.

Так например, пока жители страны утопают в нищете и массово покидают ее, в министерстве окружающей среды РА недавно заявили, что автомобили госслужб заменят на электромобили. Стоимость программы оценивается примерно в $5.4 млн. Финансовую помощь окажет Глобальный экологический фонд. В армянском сегменте соцсетей, мягко говоря, удивлены такому решению - "Больше проблем в стране нет".

Армения сегодня переживает самые трудные и безрадостные времена в своей истории. Армяне имеют бедную и продолжающую беднеть страну, феодально-криминально-олигархический политический режим, разваленную науку и образование, из года в год деградирующие и весьма ограниченные ресурсы, тотальную эмиграцию населения, и в первую очередь - интеллигенции, поражение в войне за Карабах осенью 2020 года, вызвавшее утрату боевой техники и военного имущества на 4 миллиарда долларов, беготню по международным коридорам с просьбами повлиять на Азербайджан, многомиллиардный внешний долг при наличии 350-миллионного государственного бюджета. Вот реальное наследие "Третьей" Республики Армения, с которым сегодня приходится жить, нет, существовать ее гражданам. Кроме того, в стране, где миллион проблем, наблюдается и жесткий энергетический кризис ввиду того, что армяне потеряли гидроэлетростанции, которые они незаконно эксплуатировали и контролировали на территориях Азербайджана в период оккупации.

Принципиальная причина такого положения дел заключается в том, что она не смогла на протяжении 30 лет своего существования реализовать на практике ту идеологему, ради которой она создавалась и все это время существовала. Смыслом существования и всей государственной активности "Третьей" Республики Армения было воплощение в жизнь идеи т.н. "миацума" - воссоединения в границах единого государства ереванских и карабахских армян и расширения их "жизненного пространства" за счет оккупации и отторжения сначала азербайджанских земель, а затем - территорий других соседей. Конечно же, этот план с треском и позором провалился, а армянское правительство вместо того, чтобы осознать ошибки предыдущих властей, все еще продолжает тратить деньги, делая бестолковые закупки, которые никак не помогут населению.

В недалеком прошлом Жирайр Сефилян, лидер армянской террористической организации "Сасна Црер", в интервью армянским СМИ, заявил, что конец "третьей республики" близок и пора задумываться о создании "четвертой", что говорит о том, что в Армении сегодня нет и не будет лиц, которые смогли бы нормально управлять государством и вывести страну из дна, куда погрузилась ввиду своих больных амбиций. Хоть четвертая, пятая, двадцать пятая, Армения никогда не сможет существовать без подачек из США, Европы, России (которую, кстати говоря, они окрестили врагом).

М.Ахмедзаде