https://news.day.az/politics/1394997.html 9 ноября Армения и Азербайджан подпишут в Москве два новых документа
9 ноября Армения и Азербайджан подпишут в Москве два новых документа
9 ноября Армения и Азербайджан подпишут в Москве два новых документа, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Первый документ касается демаркации и делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, в соответствии с которой Ереван и Баку признают границы и территориальную целостность друг друга.
Второй документ касается разблокировки коммуникаций в регионе, в частности деталей создания "дорог - коридоров", в том числе между Азербайджаном и Нахчываном.
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