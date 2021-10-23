9 ноября Армения и Азербайджан подпишут в Москве два новых документа, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Первый документ касается демаркации и делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, в соответствии с которой Ереван и Баку признают границы и территориальную целостность друг друга.

Второй документ касается разблокировки коммуникаций в регионе, в частности деталей создания "дорог - коридоров", в том числе между Азербайджаном и Нахчываном.