Армения назло России зовет США и Францию в формат "3+3"

Армения не выносит никаких уроков из прошлого. В то время, как все страны региона выступили в поддержку расширения сотрудничества по урегулированию карабахского конфликта до формата "3+3" (Россия, Азербайджан, Армения, Иран, Грузия, Турция), предусматривающего интеграцию между государствами, наши соседи продолжают пытаться саботировать мирные переговоры.

Так, депутат правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян в беседе с одним из армянских СМИ прокомментировал заявления пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой о том, что Россия ожидает, что система "3+3" будет запущена на Южном Кавказе как можно скорее, но некоторые западные державы, во главе с Соединенные Штатами пытаются помешать этому процессу.

По его словам, "для Захаровой было бы намного оптимальнее, если бы они предложили формат "5+3", и в этом случае были бы задействованы две страны - США и Франция, которые непосредственно участвовали в этих процессах с 1994 года. Мол, "это действительно будет самый необходимый формат для решения всех межрегиональных споров".

Депутат из пашиняновской партии попытался неуклюже обосновать свою позицию тем, что якобы "в этом измерении у Армении нет материала для обсуждения конфликта с Грузией, Ираном, они могут посмотреть на это предложение сквозь пальцы", а также, что США и Франция могут быть уязвлены тем, что их оставили в стороне от миссии по поддержанию мира в регионе, так как они тоже на протяжении долгого времения "прилагали к этому усилия".

При этом все мы прекрасно помним, в чем заключались эти так называемые "усилия"... США и Франция, хоть и являлись странами-сопредседателими Минской группы ОБСЕ, были заинтересованы в существовании данного конфликта. Долгое время сопредседатели Минской группы ОБСЕ, на которых международное сообщество возложило функцию главного посредника в урегулировании конфликта, пытались убедить Азербайджан отказаться от своей принципиальной позиции по вопросу территориальной целостности и пойти на уступки Армении в этом вопросе в обмен на некий призрачный мир. Они потакали стране-оккупанту, не оказывая на Армению никакого политического давления, не вводя против нее санкций. Тем более, что в ходе войны и после нее мы увидели огромное количество доказательств небеспристрастности. Они, в той или иной мере, поддерживали Армению. Особенно нагло себя вела Франция, президент которой сделал немало лживых обвинительных заявлений в адрес нашей страны, не приведя ни одного доказательства сказанному.

Не лишним будет вспомнить и относительно недавние заявления посла США в Армении Линн Трейси, которая практически предлагала вернуться в прошлое, т.е. к "мадридской повестке", считая, что некоторые принципы прежнего переговорного процесса "остаются очень актуальными и применимыми". Так, посол полагает, что наряду с территориальной целостностью "самоопределение народа Нагорного Карабаха также было и остается одним из основных принципов, который не может быть проигнорирован". США устами своего посла фактически игнорируют итоги 44-дневной войны и вместо того, чтобы призвать Армению сделать шаг вперед по направлению к нормализации отношений с Азербайджаном, предлагают сторонам сделать два шага назад к состоянию на 26 сентября 2020 года.

Завершая свою деятельность на посту посла Франции в Армении, Джонатан Лакотт на встрече с армянскими лидерами рассыпался в своей "верности" и поддержке молодой армянской "демократии", не преминув упомянуть о том, что также считает конфликт неурегулированным до решения вопроса о статусе. Забыв при этом добавить, что Карабах - это азербайджанская территория (что всегда подтверждала Франция, в качестве постоянного члена СБ ООН, голосуя за резолюции, и Президент Франции Э. Макрон, публично заявив об этом, выступая перед армянской диаспорой), и это суверенное право Азербайджана предоставлять или не предоставлять какой-либо статус.

В условиях, когда процесс нормализации отношений с Азербайджаном вызывает неоднозначную реакцию в Армении, постоянная актуализация довоенных подходов со стороны представителей США и Франции создает ложные ожидания в армянском социуме. Актуализируя тезис "о самоопределении", эти страны, фактически, поддерживают армянскую сторону, которая заявляет о том, что конфликт "никогда не был территориальным спором", а был связан с вопросом самоопределения армян, проживающих на территории бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР (НКАО).

Депутат Гурген Арсенян - личность довольно неоднозначная, который являет собой наглядный пример политической мимикрии. Будучи, в первую очередь, предпринимателем, он всегда преследовал лишь свои личные интересы, побывав за свою карьеру в разных и противоположных друг другу политических лагерях. Он был членом "Республиканской партии Армении", партии "Процветающая Армения", основал и возглавил Объединенную трудовую партию, а в этом году баллотировался и прошел в парламент по пропорциональному списку правящей партии "Гражданский договор". В годы работы в Национальном Собрании Арсенян почти всегда защищал "интересы богачей".

Все это наводит на мысли о том, что озвученное Арсеняном является не выражением его личной позиции, а установкой партии. Человек, который так легко переметнулся в стан противоборствующей партии, вряд ли имеет какую-то свою принципиальную политическую позицию. Из этого можно сделать вывод, что власти страны категорически против формата "3+3, но прямо озвучить это не могут, вот и приходится говорить устами Арсеняна. Одним словом, Армения, продолжает настаивать на активном вовлечении внешних акторов в обсуждение вопросов, связанных с постконфликтным урегулированием, что, с одной стороны, размывает установившийся формат, с другой - прямо противоречит позиции не только Азербайджана, но и России. Армения, в очередной раз подставляет своего союзника, сводя на нет усилия России по урегулированию конфликта, и пытаясь назло ей вовлечь в процесс ее политических противников.

Вместо того, чтобы по примеру азербайджанской стороны немедленно начать строительство и восстановление транспортной инфраструктуры, приступить к переговорам по достижению мирного соглашения и провести делимитацию и демаркацию границы, руководство Армении под различными предлогами вновь пытается затянуть подписание мирного договора. Продолжая глупое упорство в этом вопросе, лидеры соседней страны напрасно надеются, что столкнув страны-сопредседатели между собой, им удастся надавить на Азербайджан, сделав разменной монетой своей недальновидной политики Карабахский регион - территорию чужого государства.

Наша страна уже наглядно продемонстрировала, чем заканчиваются подобные политические игры, и планам армянских "стратегов" не суждено сбыться. Если они действительно желают блага для своей страны, с их стороны было бы разумно оставить все попытки затянуть переговоры и согласиться на предлагаемые Азербайджаном условия, которые способствуют развитию и процветанию не только двух стран, но и всего региона в целом.

Талех Агавердиев