Фантазии "Вардана Васечкина Осканяна"

Потерпев полное фиаско в борьбе за власть в Армении, уступив ее во второй раз "неопытному дилетанту" Николу Пашиняну, не получивший у народа поддержки "карабахский клан" в лице экс-президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна тем не менее не оставляет попыток побарахтаться. Последний, в этом плане, вместе с командой своих подопечных проявляет наибольшую активность. Отмалчиваясь на протяжении всей войны, Кочарян и его команда после подписания трехстороннего заявления периодически выступают с "громкими заявлениями", разжигая реваншистские настроения в армянском обществе, критикуя нынешние власти Армении и поучая их, "как надо было".

На этот раз с очередной порцией "нравоучений" на арену вышел еще один кочаряновский прихвостень, бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян. Война в Карабахе закончилась, Азербайджан победил и уже проделал огромную созидательную работу на освобожденных от оккупации территориях, а этот армянский Петя Васечкин только сейчас проснулся и начал городить чепуху про то, что можно что-то вернуть, восстановить, подогревая реваншистские настроения.

Напомним, что Осканян занимал пост министра иностранных дел в период президентства Роберта Кочаряна с 1998 по 2008 год. Позднее он был избран депутатом Национального собрания от партии "Процветающая Армения".

Вардан Осканян не раз оказывался в центре громких скандалов. Одним из самых запоминающихся стал скандал, связанный в возглавляемым им ранее фондом "Сивилитас". Так, 27 сентября 2012 года Генеральный прокурор Армении Агван Овсепян обратился в парламент страны с ходатайством о лишении депутатской неприкосновенности Вардана Осканяна. Генпрокурор выразил намерение привлечь Осканяна к уголовной ответственности по делу об "отмывании денег", возбужденному против фонда "Сивилитас". Также предпринимательница Сильва Амбарцумян в рамках дела о даче взятки назвала следователям Специальной следственной службы имя экс-главы МИД Армении Вардана Осканяна. Более того, не единожды фигурантом скандальных дел становился его сын (в 2013 году - участие в драке, а в 2017 году - разборки с должником).

Выдумщик и неугомонный авантюрист, внесший в свое время свой "ценный вклад" в саботаж и затягивание мирных переговоров для сохранения статус-кво, представил свою статью о необходимости формирования новой армянской повестки на предстоящих переговорах по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ.

Бывший глава МИД и мошенник вначале расхваливает своего бывшего патрона, мол "политика Роберта Кочаряна была основана не на нынешних возможностях, а на возможном будущем потенциале, и сопровождалась строгим прагматизмом". Чуть менее благосколонно он отозвался и о методе ведения переговоров Сержа Саргсяна. Ну а позицию Пашиняна в Карабахском вопросе, который "к сожалению, не захотел проконсультироваться ни с кем из представителей прежней власти", он назвал неопределенной и хаотичной.

Интересно, что именно в больном сознании Осканяна является "прагматизмом"? То, что Кочарян, чьи руки по локоть в крови, являлся одним из зачинщиков кровоточащего на протяжении десятилетий конфликта? Его преступления протим мирного населения Азербайджана? 10 лет пустых переговоров, в ходе которых он тщетно пытался оправдать и узаконить территориальные претензии Армении на чужие территории, ну или хотя бы как можно дольше затянуть переговоры и статус-кво, в надежде, что азербайджанский народ смирится с потерей земель? Или может то, как прагматично он создавал коррупционные схемы, благодаря которым "карабахский клан" под его руководством опустошал в свои карманы бюджет страны, превратив ее в нищее государство, постоянно надеющееся на чью-то помощь, переводы из-за рубежа и не способное даже самостоятельно охранять свои государственные границы?

Впрочем, восхваление и оправдание Осканяном бывших президентов - это уже профессиональная привычка Осканяна. Ведь в период правления Кочаряна внешнеполитическое ведомство Армении по сути было превращено в придаток аппарата президента Армении, и все шаги и заявления МИД Армении служили одному: попытке оправдать любые действия тандема Кочарян-Саргсян, в том числе, и явные поражения руководства Армении в дипломатическом противостоянии с Азербайджаном. Осканян тогда исполнял роль эдакого политического неваляшки, который принимал все удары на себя, после неизбежных провалов армянского руководства на дипломатическом поле. Он из кожи вон лез, чтобы сохранить лицо тогдашнему армянскому руководству. Драматическим моментом для Осканяна, который вновь и вновь вставал и делал хорошую мину при плохой игре, стал 2008 год, когда после президентских выборов и накануне трагических событий 1 марта, вечером 29 февраля он, по поручению президента Роберта Кочаряна, созвал пресс-конференцию, в ходе которой, фактически, попытался оправдать дальнейшие действия властей по разгону мирных демонстраций. В 2008 году, после президентских выборов, в связи с формированием нового кабинета министров, Осканян уходит в отставку. "Карабахский клан" тогда доказал, что не умеет вести диалог, а все спорные моменты пытается решить методом террора, в том числе, и против собственного народа.

Далее "великий комбинатор", руководствуясь реваншистской концепцией "Не все потеряно, многое можно вернуть", выдвинул несколько "тактических предложений". Так, бывший главный дипломат страны утверждает, что чтобы хорошо подготовиться к переговорам, Пашинян должен встать выше узких личных интересов и посоветоваться с людьми, которые могут внести важный вклад в переговоры. Под этими людьми, очевидно, подразумевается кочаряновская команда, в том числе и сам Осканян. О, да, уж эти "профессионалы своего дела" научат Пашиняна как увиливать от взятых на себя обязательств и торпедировать переговоры по мирному соглашению, это они умеют. С другой стороны, напрашивается вывод о том, что представители "карабахского клана" настолько потеряли надежду когда-либо вновь взабраться на политический Олимп, что готовы смириться с ролью советников при неумелом и недостаточно хитром на их взгляд Пашиняне, надеясь в дальнейшем найти лазейку для своих грязных делишек на этом поле.

Затем, экс-глава МИД говорит, что представители законодательной и исполнительной власти должны воздержаться от оправдания потерь и быть осторожными в выражениях. По потерями здесь тоже, наверняка, подразумеваются чужие территории, которые Армении в разные периоды истории удалось оттяпать у соседей по воле обстоятельств.

Далее, этот уроженец Алеппо отмечает, чтов переговорах представители Армении должны стремиться не к миру, а к установлению легитимной системы, краеугольным камнем которой должен быть не баланс сил, а удовлетворение сторон и перспектива справедливого урегулирования. Довольно запутанная формулировка матерого лиса, но в целом главный посыл, оформленный в лучших традициях "кровавого клана", понятен. Привыкшие к построению своей власти на крови карабахские бандиты не представляют, как можно существовать без конфликтов и войн. Ведь тление конфликта - это безграничные возможности для разворовывания бюджета под предлогом борьбы "с ненавистным врагом", это уникальная возможность в любой острой ситуации переключать внимание населения с социальных и экономических проблем на тему внешнего врага.

"Никогда нельзя подвергаться давлению и проявлять поспешность на пути к всеобъемлющему урегулированию вопроса. Армянская сторона именно здесь должна стремиться к поэтапному варианту решения вопроса", - также отмечает Осканян. Тут тоже все в том же стиле прежних властей. Максимальное затягивание переговоров под соусом так называемого "поэтапного решения". Потому что армянское руководство прекрасно понимает, что способов легитимизировать "территориальные приобретения" попросту не существует.

Ну и, напоследок, гуру дипломатии советует "никогда не упускать из виду глобальную и региональную картину и различные интересы главных геополитических игроков, сосредоточившись на очень конкретной узкой задаче и руководствуясь только национальными приоритетами". Данное "тактическое" предложение лишний раз демонстрирует несостоятельность Армении как независимого государства. Основу ее внешней политики всегда составляло заигрывание с крупными державами, в надежде получить от них какой-нибудь лакомый кусочек взамен на оказываемые услуги. И абсолютно все равно, кто это будет: сегодня Россия, завтра - США или Иран, например. Армянские политики, как никто другой, умеют прогибаться под "изменчивый мир", и будут подстраиваться под интересы этих самых геополитических игроков, даже если ради этого фактически надо будет пожертвовать независимостью страны. Недаром Осканян был замешан и в политическом скандале, когда в очередной раз всплыла предательская сущность Армении как союзника. Так, 4 апреля 2005 года посольство США в Армении отправило в Госдепартамент письмо примечательного содержания, которое было рассекречено сайтом WikiLeaks. Согласно письму, 31 марта 2005 года в ходе встречи с группой советников по атлантической политике НАТО, министр иностранных дел Армении Вардан Осканян сказал, что "интеграция Армении в НАТО - необратима и желательна". Осканян сказал, что безопасность - приоритет Армении номер один, и сотрудничество с НАТО удовлетворяет ее текущие потребности в обеспечении безопасности. Согласно WikiLeaks, Осканян также добавил, что вскоре будет готов договор об индивидуальном партнерстве Армения-НАТО, который является результатом межведомственного сотрудничества.

Таким образом, "карабахский клан" в очередной раз пытается саботировать переговоры по заключению мирного договора, желая сохранить очаг нестабильности в регионе. Кочаряновские прихвостни продолжают разжигать реваншистские настроения, призывать соотечественников к вражде. Однако Армении давно пора понять, что подобные реваншистские настроения в армянском обществе не имеют будущего и пагубны, поскольку ни демографически, ни военно-политически, ни экономически Армения не сможет противостоять Азербайджану. Военный реваншизм политиков, подобных Кочаряну и его окружению, приведет Армению к полной катастрофе. Мировое армянство и их покровители могут ставить какие угодно цели, но их реализация невозможна. Ибо, есть сильное, могучее государство - Азербайджан, которое в состоянии разрушить любые мечты сефилянов и их зарубежных хозяев. И ни Кочарян, ни Осканян, ни Саргсян и никто после них никогда не смогут легитимизировать претензии на территории нашего государства.

Талех Агавердиев