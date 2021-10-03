Армяне грабили Карабах, потому что понимали: оккупации рано или поздно придёт конец

Прошел год с момента начала второй, победоносной для Азербайджана карабахской войны. И, конечно же, мы видим, что армянская сторона многократно и злостно нарушала и нарушает все зафиксированные в заявлении о мире договоренности, сказал в беседе с Day.Az известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

По его словам, армянские военные продолжают обстрелы из всех видов оружия азербайджанских позиций в Карабахе и на границе. Также обстреливаются и гражданские объекты. Это ничто иное как терроризм, не спровоцированный и ничем не оправданный. Это попытка реваншизма.

"Когда армянскую сторону спрашивают, почему она это делает, ответ получается совершенно детский: это делает кто-то, не знаем, мол, кто, разберемся и так далее. Им недостает силы воли, взрослости и ответственности на то, чтобы признаться в своих действиях, нелегитимных и противоречащих достигнутым в ноябре прошлого года договоренностям, и исправиться", - сказал израильский политолог.

По мнению нашего собеседника, полномасштабного мирного договора, инициированного Президентом Ильхамом Алиевым, в ближайшей перспективе ожидать не приходится, потому что Армения не желает признавать границы Азербайджана и его территориальную целостность. Ей выгодно сохранять ситуацию в стадии тлеющего конфликта, когда в любой момент могут снова вспыхнуть боевые действия, в которые Ереван надеется втянуть и российских миротворцев.

Между тем, отметил Финкель, Азербайджан продолжает мирное строительство на освобожденных территориях, еще раз демонстрируя всему миру, что именно азербайджанский народ является истинным хозяином Карабаха.

"Я уже говорил не раз об этом и хочу повторить еще раз - процессу восстановления освобожденных территорий могу дать самую высокую оценку. Открытие физулинского аэропорта, уже принимающего воздушные суда, строительство современных дорог, инфраструктуры, отстройка населенных пунктов - все это делается на самом высоком уровне и не может не радовать глаз. Главное, на мой взгляд, - это то, что происходящее сегодня в освобожденном Карабахе является еще одним доказательством того, кто является настоящим хозяином этой земли. Конечно же, это азербайджанский народ, который вернулся к себе домой, на свои земли и сегодня любящей рукой отстраивает их заново. В период армянской оккупации эти земли подвергались вандализму и представляли собой выжженную пустыню. Армяне даже плодородную почву умудрялись отсюда вывозить. Так ведут себя оккупанты, варвары, знающие, что занимают чужие земли и что рано или поздно этому придет конец", - сказал Михаил Финкель.

Лейла Таривердиева