Азербайджан отстраивает Карабах такими быстрыми темпами, что заставляет удивляться весь мир

То, как Азербайджан восстанавливает освобожденные от армянской оккупации территории, заставляет удивляться весь мир.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

По его мнению, процесс восстановления Карабаха идет прекрасными темпами и на высоком уровне. Завершается строительство Физулинского аэропорта, прокладываются дороги, возводятся инфраструктурные объекты. Выжженная пустыня, превращенная врагом в ад, оживает и превращается в обжитый дом.

"Сразу видна заботливая рука хозяина. Азербайджанский народ, хозяин этой земли, возвращается на нее с любовью, трепетом и добром, восстанавливает ее, поднимает разрушенные города. И, конечно, сразу видно, кто на самом деле является истинным хозяином этого края. Только истинный хозяин может возвращать на эти земли жизнь с такой любовью. Видно, как добротно строится новая жизнь - я слежу за новостями из Азербайджана, вижу фотографии и видеоматериалы. Честь и слава, вы - большие молодцы", - сказал израильский политолог.

Тем временем, отметил он, армянская сторона всячески уклоняется от имплементации положений трехстороннего заявления от 10 ноября и заключения мирного договора. Мирный договор предусматривает установление дипотношений, делимитацию границ и взаимное признание территориальной целостности, чего Армения усиленно пытается избежать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно предлагал Армении подписать мирный договор, говорил о плюсах, которые от этого получит армянская сторона. В частности, в области бизнеса, кооперации, коммуникаций. Армения этого не хочет, она желает новой войны, говорит о реванше, и в том, что заявление о мире не имплементировано полностью до сих пор, виноват Ереван, подчеркнул наш собеседник.

"Азербайджан же ведет себя очень правильно, культурно и цивилизованно. Азербайджанцы - это мирный народ, который не хочет войны, который вернулся на свои земли, на земли своих предков. И восстанавливает их сейчас так, что заставляет удивляться весь мир", - сказал Михаил Финкель.

Лейла Таривердиева